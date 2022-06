- Tymczasem areał upraw jest niższy o 10 proc. w stosunku do tego z ubiegłego roku. Nie musi to oznaczać niższych plonów. Jednak biorąc pod uwagę suszę, z którą walczy rolnictwo , nie można tego wykluczyć - mówi Roman Kubiak, prezes Pfeifer & Langen Polska. Do tego, jak dodaje, dochodzą wyższe koszty produkcji rolnej i przemysłowej związane z cenami energii, kosztami pracy i transportem. Branża szacuje, że w stosunku do ubiegłego roku tylko koszt uprawy buraków cukrowych wzrośnie o co najmniej 40 proc.