W przypadku odzieży dobrostan zwierząt jest szczególnie ważny dla konsumentów w Niemczech, 24 proc. ankietowanych zwraca uwagę na ten czynnik podczas zakupów. W Indiach na ten problem jest ważny dla 21 proc. respondentów. Z kolei w Stanach Zjednoczonych do tego, że aspekt traktowania zwierząt jest istotny, przyznało 16 proc. konsumentów. W Państwie Środka liczba takich klientów to 10 proc.

Jak podkreśla Statista, w krajach europejskich coraz więcej mieszkańców przechodzi na wegetarianizm. Jeśli chodzi o żywność, najwięcej konsumentów na czynniki, związane z dobrostanem zwierząt, zwraca uwagę Niemczech (33 proc.). W Indiach ta grupa stanowi 17 proc. natomiast w USA to 12 proc., z kolei w Chinach 10 proc.

25 proc. respondentów w Niemczech przyznało, iż bierze pod uwagę kwestie związane z dobrostanem zwierząt przy zakupie produktów do pielęgnacji. Konsumenci w Indiach, dla których to również istotny problem, stanowią 20 proc. wśród ankietowanych. Z grona kupujących w USA na etykiety ws. traktowania zwierząt uwagę zwraca 16 proc. W Państwie Środka (jak w dwóch poprzednich kategoriach) ta grupa stanowi 10 proc.

Badanie przeprowadzono w okresie od października 2021 r. do września 2022 r. W poszczególnych krajach wzięto pod uwagę odpowiedzi od 3 tys. do 7,5 tys. osób w wieku od 18 do 64 lat.

Stawiają zyski ponad środowisko, ochronę klimatu i dobrostan zwierząt?

Według respondentów z 13 krajów, w tym Polski, hodowla przemysłowa zwierząt stawia zyski ponad środowisko, ochronę klimatu i dobrostan zwierząt – wynika z badania przeprowadzonego na zalecenie organizacji ekologicznej Compassion in World Farming.

Wyniki badania zrealizowanego na zlecenie organizacji Compassion in World Farming, której misją jest zakończenie przemysłowego chowu zwierząt, zostały opublikowane podczas szczytu klimatycznego COP27 w egipskim Szarm el-Szejk. Zostało ono przeprowadzone w 13 państwach – Polsce, Brazylii, Czechach, Egipcie, Francji, Indiach, we Włoszech, Holandii, Nowej Zelandii, RPA, Hiszpanii, USA i Wielkiej Brytanii.

Spośród ankietowanych z Polski 72 proc. twierdziło, że hodowla przemysłowa zwierząt stawia zyski ponad dobrostan zwierząt. Przeciwnego zdania było 11 proc. badanych z kraju. W sumie 17 proc. osób nie potrafiło opowiedzieć się ani po jednej, ani po drugiej stronie.

65 proc. polskich respondentów uważa również, że hodowla przemysłowa zwierząt stawia zyski ponad zdrowie ludzi jedzących produkty pochodzenia zwierzęcego. Przeciwnego zdania było 11 proc. ankietowanych. Co czwarta osoba uczestnicząca w badaniu w Polsce nie miała opinii w tej sprawie. Również 65 proc. badanych w Polsce uważa, że zyski z przemysłowej hodowli są stawiane ponad troskę o klimat i środowisko. Odmiennego zdania było 11 proc. biorących udział w sondażu. Również w tej sprawie opinii nie miała jedna czwarta badanych.

W sondażu zapytano, czy przed wypełnieniem ankiety badani mieli świadomość, iż globalny sektor hodowlany wytwarza więcej gazów cieplarnianych niż wszystkie samoloty, pociągi i samochody razem wzięte. Twierdząco na takie stwierdzenie odpowiedziało 43 proc. badanych w Polsce. Odpowiedzi przeczącej udzieliło z kolei 57 proc. ankietowanych.

Badanie zostało przeprowadzone przez YouGov na próbie ponad 14,5 tys. dorosłych w dniach 6-19 października.