"Nasze 'take rates' wyrażone są głównie w kategoriach ilościowych i oczywiście oznacza to, że jeśli nie dokonamy żadnych dostosowań [...], procentowy współczynnik 'take rate' faktycznie spadnie. Sądzę więc, że jedną z rzeczy, na które będziemy zwracać uwagę, jest osiągnięcie w miarę upływu czasu stosunkowo stabilnej stopy 'take rate'" - powiedział Perticucci podczas telekonferencji dla analityków.

Allegro nie ma "zdecydowanych planów"

CFO Jon Eastick podkreślił, że Allegro nie ma "zdecydowanych planów" co do zmian w take rate w przyszłym roku, a obecnie koncentruje się na zwiększaniu efektywności.

"Podnoszenie cen dla handlowców to naprawdę ostateczność. Rozumiemy, że wszyscy są pod presją w tym środowisku ekonomicznym. […] Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek zmiany dla handlowców, to oczywiście najpierw przedstawimy je handlowcom, nie ogłaszając niczego z wyprzedzeniem. Na razie jednak staramy się unikać znaczących podwyżek stawek" - wskazał Eastick.

Take rate

Take rate - średnia prowizja od sprzedaży - oznacza wskaźnik przychodów na platformie handlowej podzielony przez GMV, po odjęciu GMV wygenerowanej przez sprzedaż towarów w modelu 1P (ubruttowiony o VAT).

Take rate w Polsce wyniósł w III kw. br. 11,05% (+0,76 pkt proc. r/r) oraz 10,78% w okresie 9 miesięcy br. (+0,39 pkt proc. r/r). W całej grupie było to odpowiednio: 11,06% (+0,77 pkt proc.) i 10,79% (+0,4 pkt proc.).

Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana jest głównie przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2020 r.