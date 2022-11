40 tys. – tyloma zgłoszeniami prób internetowego oszustwa, jak szacują eksperci z NASK, zamknie się 2022 r. Już po danych uzyskanych do połowy listopada widać, że przypadków phisingu i spoofingu, czyli prób kradzieży danych za pomocą technologii telekomunikacyjnych, jest znacznie więcej niż rok temu. Większe żniwa złodzieje zbierają też na platformach zakupowych. W całym 2021 r. do NASK trafiło ok. 4,5 tys. zgłoszeń o takich przypadkach. W tym roku ten poziom osiągnęliśmy w listopadzie. A to niepełny obraz sytuacji, bo nie każdy przypadek jest raportowany. Wciąż nie wszyscy oszukani wiedzą, że informacje o takich próbach można przesłać do Zespołu Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego (CERT) NASK. W dodatku doroczny sezon największych żniw dla cyberprzestępców dopiero się zaczął. Przypada bowiem na okres najintensywniejszych zakupów przedświątecznych.