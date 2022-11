"Od początku funkcjonowania programu Allegro Smart!, czyli od sierpnia 2018 roku, klienci zaoszczędzili ponad 5,2 mld zł tylko na kosztach przesyłek [bez kosztów zakupu pakietu Smart!]. Wprowadzane właśnie zmiany to pierwsza aktualizacja ceny rocznego pakietu na przestrzeni tych ponad 4 lat. Co ważne, nowe zasady obowiązują wyłącznie dla osób, które będą kupować lub przedłużać swoje pakiety od 21 listopada. Dla klientów z Allegro Smart! aktywowanym przed tą datą (do końca opłaconego okresu rozliczeniowego) obowiązuje dokładnie ten sam regulamin, który był ważny w momencie zakupu usługi. Nie zmienia się również cena miesięcznego pakietu (10,99 zł)" - czytamy w komentarzu spółki przesłanym ISBnews.

Allegro Smart - nowy cennik

Dla subskrypcji przedłużonych lub zakupionych od 21 listopada 2022, od godziny 9:00, Allegro zmieni minimalną kwotę zakupów od jednego sprzedającego, która gwarantuje bezpłatną dostawę: z 40 zł na 45 zł - w przypadku dostawy do automatów paczkowych i punktów odbioru oraz z 40 zł na 65 zł - dla przesyłek kurierskich; zmieni także cenę rocznej subskrypcji - z 49 zł na 59,9 zł.

"Warto podkreślić, że koszt zakupu rocznego pakietu zwraca się już po zaledwie kilku zakupach na platformie. Smart! to jedna z najlepiej ocenianych usług Allegro - w badaniu satysfakcji klientów (NPS) program osiągnął poziom 92 - jeden z najwyższych na świecie" - czytamy dalej w komentarzu.

Co daje Smart?

Allegro podkreśla, że program Smart! umożliwia nielimitowane darmowe dostawy kurierskie oraz do automatów paczkowych lub punktów odbioru. Pakietem objętych jest aktualnie ponad 160 mln ofert na Allegro, z czego zdecydowana większość z dostawą już dzień po zakupie.

"Liczba przesyłek i opcji odbioru nieustannie rośnie, rosną również koszty związane z transportem. Warto pamiętać, że Allegro finansuje nawet do 80% kosztów dostaw. Wprowadzone zmiany pozwolą nam dalej zapewniać klientom platformy najbardziej atrakcyjne warunki zakupów oraz inwestować w rozwój usługi" - podsumowano.

Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana jest głównie przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2020 r.