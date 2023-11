Zakaz handlu w Wigilię 2023 i rekompensata

Reklama

W sejmie przyjęto nowy projekt Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dotyczy on noweli ustawy o ograniczeniu handlu w dni świąteczne. W związku z tym Wigilia, która w tym roku przypada na niedzielę, 24 grudnia, zostanie objęta zakazem handlu. Jest to istotna zmiana w stosunku do wcześniejszych lat, kiedy to sklepy często były otwarte w tym dniu. Rząd podkreśla natomiast, że decyzja ta wynika z potrzeby szacunku dla tradycji i rodzinnych spotkań w okresie Bożego Narodzenia.

Reklama

Jednocześnie, aby zrekompensować ten zakaz, ustanowiono niedzielę handlową na 10 grudnia, z ograniczeniem czasowym do godziny 14:00. Ta decyzja ma na celu umożliwienie konsumentom dokonania niezbędnych zakupów przed świętami, jednocześnie zachowując równowagę między potrzebami handlowymi a rodzinno-świąteczną atmosferą.

Dni bez handlu i niedziele handlowe 2023 pobierz plik

Zakazu handlu w niedziele

Przypomnijmy, że od marca 2018 roku w Polsce wprowadzano stopniowy zakaz handlu w niedziele, z wyjątkami dla ostatnich niedziel stycznia, kwietnia, czerwca, sierpnia, niedzieli przed Wielkanocą oraz dwóch niedziel przed Bożym Narodzeniem. W obowiązującej ustawie wymieniono 32 wyjątki od zakazu handlu, obejmujące m.in. działalność pocztową, cukiernie, lodziarnie, stacje paliw i kwiaciarnie.

Jednak nowa zmiana w polityce handlowej wywołuje mieszane reakcje wśród konsumentów i przedsiębiorców. Z jednej strony jest to okazja do spędzenia czasu z rodziną bez presji zakupowej, z drugiej - przedsiębiorcy muszą dostosować swoje strategie do nowych regulacji. Za naruszenie zakazu handlu w niedziele grożą bowiem surowe kary finansowe.

Podsumowanie

Decyzja rządu o zakazie handlu w Wigilię 2023 roku jest wyrazem szacunku dla polskich tradycji i wartości rodzinnych. Jednakże wprowadzenie tego zakazu, w połączeniu z wyznaczeniem dodatkowej niedzieli handlowej, rodzi pytania dotyczące wpływu na rynek detaliczny i zachowań konsumenckich.