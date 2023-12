Podpisane już przez prezydenta przepisy zakładają, że jeżeli Wigilia Bożego Narodzenia przypada na ostatni dzień tygodnia, to zakaz handlu nie będzie obowiązywał w dwie poprzedzające ją niedziele. Właściciele sklepów przewidują, że zmiana może być początkiem dalszego luzowania przepisów w sprawie handlu. Zwłaszcza że likwidację niehandlowych niedziel obiecywała Koalicja Obywatelska, a Trzecia Droga wspominała o ich ograniczeniu do dwóch w miesiącu. – Liczymy się z tym, że to może być początek zmian. A dokładniej spełnienie życzeń korporacji międzynarodowych kosztem pracowników. Mam nadzieję, że związki zawodowe będą miały głos i zmiany nie będą odbywać się bez nas. Będziemy jednak walczyć do końca o utrzymanie niehandlowych niedziel – mówi szef handlowej Solidarności.

