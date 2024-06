"Zamierzona koncentracja polega na utworzeniu przez SCA PR Polska sp. z o.o. (dalej Intermarche) oraz Auchan Polska sp. z o.o. (dalej Auchan) wspólnego przedsiębiorcy [...]. Zamierzona działalność wspólnego przedsiębiorcy polegać będzie na organizowaniu praz prowadzeniu negocjacji z dostawcami produktów lub usług, które Intermarche oraz Auchan nabywają na potrzeby własne dla prowadzenia swojej działalności" - czytamy w pierwszym wniosku.

Auchan Polska i Intermarché z sojuszem zakupowym?

"Zamierzona działalność wspólnego przedsiębiorcy polegać będzie na prowadzeniu negocjacji handlowych z wybranymi dostawcami produktów spożywczych oraz niespożywczych, sprzedającymi te produkty bezpośrednio Intermarche oraz Auchan" - czytamy w drugim wniosku.

Wcześniej w maju br. spółki informowały, że Auchan Polska i Intermarché nawiązały współpracę partnerską, której celem jest utworzenie długoterminowego sojuszu zakupowego na polskim rynku. Sieci złożyły dwa wnioski do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na koncentrację. Wyrazem zawartego porozumienia jest podpisany list intencyjny, w którym obie sieci uzgodniły zamiar powołania wspólnych struktur zakupowych na najbliższych 10 lat.

Partnerzy oczekują, że ich współpraca przełoży się na wzmocnienie relacji z dostawcami - dzięki poszerzeniu ich perspektyw biznesowych, a także zwiększeniu atrakcyjności cen oferowanych produktów w efekcie połączenia siły nabywczej obu marek. Ostatecznymi beneficjentami zawiązanego sojuszu będą polscy konsumenci, którzy zyskają dostęp do szerokiego asortymentu produktów w cenach pozwalających im na oszczędniejsze gospodarowanie domowymi budżetami. Sieci handlowe podały wówczas, że w przypadku uzyskania zgody UOKiK na koncentrację dojdzie do zawarcia wiążącej umowy pomiędzy sieciami. Może to nastąpić do końca III kwartału tego roku.

Auchan Polska i Intermarche - co to za firmy?

Auchan Polska to wielkoformatowa sieć sprzedaży detalicznej o francuskich korzeniach, obecna w Polsce od 1996 r., zarządzająca na polskim rynku siecią hipermarketów pod marką Auchan, supermarketów pod marką Auchan Supermarket, sklepami typu convenience store pod marką Easy Auchan, sklepami osiedlowymi pod marką Moje Auchan, sklepami autonomicznymi pod marką Auchan GO, a także kanałem handlu e-commerce. Sieć posiada również sklepy franczyzowe w formacie supermarket i hipermarket.

Intermarche to jedna z największych sieci supermarketów franczyzowych w Polsce pod względem obrotów. Intermarché działa na polskim rynku od 1997 roku. Wchodzi w skład Grupy Muszkieterów, którą stanowią niezależni przedsiębiorcy. Sklepy Intermarché działają w formatach Contact oraz Super i zlokalizowane są głównie w małych, a także średnich miejscowościach.