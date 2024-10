UOKiK ostrzega. Niebezpieczne chemikalia w sklepach

"Wszystkie inspektoraty Inspekcji Handlowej w 2023 r. skontrolowały, czy produkty dostępne na rynku nie zawierają zakazanych substancji chemicznych lub dopuszczonych do obrotu z ograniczeniami. Eksperci w Laboratorium UOKiK w Łodzi zbadali łącznie 165 partii pościeli, odzieży, obuwia, wyrobów galanteryjnych, dodatków krawieckich i akcesoriów do ćwiczeń" - podał w komunikacie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Sprawdzone zostały produkty oferowane przez 154 przedsiębiorców: 16 producentów, 4 importerów, 17 hurtowni i 117 placówek handlu detalicznego.

UOKiK wyjaśnił, że kontrole zawartości niektórych substancji chemicznych odbywają się cyklicznie i są kontynuowane również w tym roku. Przedsiębiorcy do kontroli typowani są na podstawie analizy rynku, wyników poprzednich kontroli, sygnałów od konsumentów lub innych uczestników rynku.

UOKiK zakazuje sprzedaży niebezpiecznych produktów

Według komunikatu, w 2023 r. pod względem zawartości niklu przebadanych zostało 20 partii metalowych dodatków krawieckich i odzieży z takimi dodatkami. Badania na zawartość formaldehydu przeszło 100 partii pościeli, pod kątem obecności kadmu i ołowiu – 25 partii odzieży, obuwia i wyrobów galanteryjnych ze „sztucznej skóry”. Badania dotyczyły też obecności ftalanów – przeszło je 20 partii akcesoriów do ćwiczeń z polichlorku winylu i poliuretanu lub z elementami z tych tworzyw sztucznych.

"Stwierdziliśmy nieprawidłowości w 12 na 165 partii, czyli ponad 7 proc." – poinformował UOKiK.

W ośmiu partiach akcesoriów do ćwiczeń (chodzi o piłki, mata, skakanka, hantle) stwierdzono przekroczoną zawartość ftalanów. Największe przekroczenie, na poziomie ponad 32 proc., stwierdzono w hantlach do ćwiczeń; dopuszczalna zawartość to nie więcej niż 0,1 proc. W przypadku czterech partii pościeli wykryto przekroczone stężenie formaldehydu. Największe przekroczenie, powyżej 600 mg/kg, odkryto w jednym z kompletów pościeli. Dopuszczalne stężenie to nie więcej niż 75 mg/kg.

Efektem kontroli były cztery decyzje zakazujące przedsiębiorcom dalszej sprzedaży produktów oraz 12 decyzji zobowiązujących przedsiębiorców do zwrotu kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

"Inspekcja Handlowa przekazała informacje o nieprawidłowościach do właściwych miejscowo organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która może działać w ramach własnych kompetencji, a także skierowała 5 pism z wnioskami pokontrolnymi do producentów, importerów lub dostawców zakwestionowanych produktów. W efekcie kontroli większość przedsiębiorców podjęła działania naprawcze, np. zakwestionowane produkty zostały wycofane ze sprzedaży" – poinformował UOKiK.