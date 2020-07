Polacy coraz częściej instalują w swoich domach panele fotowoltaiczne. Rośnie wiedza na temat wykorzystania mikroinstalacji do produkcji energii ze słońca, można też na ten cel dostać dopłatę z programu Mój Prąd, która pokryje maksymalnie połowę kosztów kwalifikowanych. Dotacja do 5 tys. zł dotyczy mikroinstalacji o mocy 2-10 kW, montowanych przez osoby fizyczne na budynkach miszkalnych. Złożono już 100 tys. wniosków, a pieniędzy w programie pozostało na drugie tyle.

Panele fotowoltaiczne trafiają na strzechy

Zainteresowanie klientów fotowoltaiką przekłada się wprost na ofertę w sklepach i punkach usługowych. Kiedy trzy lata temu IKEA wprowadzała do swojej oferty sklepowej panele fotowoltaiczne było to na polskim rynku dużą nowością. Teraz oferty sprzedaży takich paneli trafiają nawet do najmniejszych miejscowości. W ubiegłym miesiącu sprzedaż fotowoltaiki rozpoczęła się w salonach Canal Plus, gdzie partnerem została działająca od wielu lat na polskim rynku firma Hymon Energy.

Wszystkie największe grupy finansowe w Polsce, m.in. PKO, Santander, Idea Getin, Millenium, ING, Alior czy mBank, w ciągu ostatnich dwóch lat wprowadziły do swojej oferty leasing paneli fotowoltaicznych.

Polsat swoją fotowoltaiczną ofertę będzie sprzedawał pod marką Esoleo, która należy do firmy Alledo, zajmującej się oświetleniem i fotowoltaiką. W styczniu Cyfrowy Polsat został jej większościowym udziałowcem, a wiceprezesem Alledo został Krzysztof Dziaduszyński, doradca prezesa w Zespole Elektrowni Pątnów Adamów Konin, kontrolowanej przez Zygmunta Solorza.

Alledo ma na swoim koncie niejeden intratny kontrakt montażu fotowoltaiki. Jednym z klientów jest teraz sieć dyskontów Dino, dla której w pierwszym etapie spółka realizuje instalacje na 200 obiektach. Firma posiada więc doświadczenie, ekipy monterskie i duże zaplecze klienckie. Grupa Polsat, w skład której wchodzą między innymi Cyfrowy Polsat i Plus, w całej Polsce ma ponad tysiąc punktów sprzedaży i obsługi klienta. W sumie Grupa Polsat i Alledo wystawiają 5 tys.pracowników, z czego około 900 do bezpośredniego audytu w domu klienta. Wyróżnikiem oferty konsumenckiej ma być 5 zestawów mocowych, w podstawowym zestawie będą falownik Huawei.

