Obowiązywanie nowych regulacji prywatności w komunikatorze internetowym WhatsApp przesunięto z lutego na maj po to, by użytkownicy przyzwyczaili się do zmian. Plan był jasny – w ramach bliższej współpracy należących do Facebooka platform miała nastąpić zmiana w regulaminie.

Dane uzyskane z WhatsAppa miały być swobodniej przysyłane do centrali, by mogły z nich korzystać w szerszym zakresie również inne należące do koncernu platformy – Facebook i Instagram. Jednocześnie dane miałyby być w szerszym zakresie wykorzystywane dla usług reklamowych. Dzięki poszerzonej archiwizacji treści reklamy mogłyby być bardziej dopasowane do preferencji użytkowników. Pełną treść artykułu można przeczytać we wtorkowym wydaniu DGP oraz eDPG. Grzegorz Kowalczyk Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję