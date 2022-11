Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiła się nowa wersja projektu nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw (nr z wykazu UC103). Uwzględnia liczne uwagi, jakie pojawiły się w toku konsultacji publicznych. Przypomnijmy, że przepisy mają na celu implementację dyrektywy Digital Single Market (DSM) oraz dyrektywy satelitarno-kablowej II (SATCAB II). Termin na to upłynął już w czerwcu 2021 r., ale rząd polski czekał z wdrożeniem dyrektyw do czasu rozstrzygnięcia swej skargi na jeden z jej przepisów.

Nowelizacja ma wreszcie przyznać prawa pokrewne wydawcom prasy, o co rynek wydawniczy zabiega od lat. Treści dziennikarskie są bowiem masowo powielane przez różnego rodzaju serwisy internetowe czy agregatory treści. Takie portale czerpią zyski np. z wyświetlanych reklam. Tymczasem redakcje ponoszące koszty związane z pozyskiwaniem tematów nie dostają nic z tego tortu. Dzięki planowanym przepisom, jeżeli jakikolwiek serwis internetowy będzie chciał wykorzystać artykuły prasowe czy nawet tylko ich fragmenty, to będzie musiał za to zapłacić redakcji, która odpowiada za materiały.