Nominację dla Katarzyny Jędrzejewskiej przyznano „za wnikliwość, odpowiedzialność i merytoryczność, z jaką recenzuje zmiany w prawie podatkowym. Jej rzeczowe publikacje poświęcone Polskiemu Ładowi przekonały resort finansów do wprowadzenia szeregu zmian w przepisach, co w przypadku wielu przedsiębiorców i firm zdecydowało o opłacalności dalszego prowadzenia działalności gospodarczej. Praca działu podatkowego "DGP", którym kieruje, to przykład, że dziennikarstwo może być służbą publiczną” – czytamy w uzasadnieniu.

Oprócz Katarzyny Jędrzejewskiej do tegorocznej Grand Press Economy nominowano także Marka Chądzyńskiego z serwisu 300Gospodarka, byłego dziennikarza „Dziennika Gazety Prawnej” oraz Mikołaja Kunicę z Business Insider Polska.

Laureata nagrody poznamy 13. grudnia.

Grand Press Economy to nagroda za dziennikarski profesjonalizm, rzetelną i obiektywną prezentację tematów ekonomicznych, wysoką jakość publikowanych materiałów. Nominowanych wskazuje redakcja „Press” po konsultacji z gronem dziennikarzy, redaktorów i fachowców zajmujących się ekonomią, gospodarką i finansami – czytamy na stronach „Press”.