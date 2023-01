Maciej Niepsuj całoroczny wzrost rynku szacuje na 3-5 proc., a samej telewizji na 2,5-3 proc. - Na ten rok predykcje są na podobnym poziomie - mówi. - Z jednej strony jest to rok wyborczy, więc pojawi się sporo reklamowych budżetów państwowych i partyjnych. Z drugiej - sytuacja ekonomiczna jest niepewna, więc wciąż obserwujemy gospodarki światowe, bo wielu reklamodawców to firmy globalne - dodaje. Jeśli zaczną oszczędzać, to Polska, niebędąca rynkiem kluczowym, pójdzie na pierwszy ogień.