To najwyższa liczba od 2018 roku i prawie 50-procentowy wzrost w stosunku do 2021 roku - alarmuje komitet. Do tego wzrostu przyczyniła się wojna na Ukrainie i gwałtowna fala zabójstw w Ameryce Łacińskiej.

Ponad połowa z 67 przypadków miała miejsce w zaledwie trzech krajach - na Ukrainie (15), w Meksyku (13) i Haiti (7).

W Meksyku i Haiti reporterzy byli ofiarami brutalnych morderstw, a zdecydowana większość sprawców nie została pociągnięta do odpowiedzialności - podkreśla CPJ.

Co najmniej 15 dziennikarzy zostało zabitych podczas wojny w Ukrainie, głównie w jej wczesnej fazie. 18 zabitych reporterów zajmowało się tematami lokalnymi: przestępczością, korupcją i polityką.

CPJ bada okoliczności śmierci dziennikarzy od 1992 r. Organizacja koncentruje się na trzech okolicznościach: celowych morderstwach w odwecie za publikacje, śmierci podczas relacjonowania walk lub w trakcie ostrzału oraz śmierci podczas innych niebezpiecznych zadań. CPJ bada również zabójstwa pracowników wspierających media, takich jak tłumacze, kierowcy i ochroniarze.

os/ mms/