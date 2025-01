Brak odpowiednio dużej infrastruktury do ładowania samochodów elektrycznych to jeden z powodów, dlaczego pojazdy napędzane wyłącznie prądem nie zyskują na popularności tak bardzo jak oczekiwano. To jest całkiem zrozumiałe, ponieważ bez zapewnienia możliwość szybkiego ładowania, podróż elektrykiem na długich trasach może okazać się bardzo uciążliwa, a w skrajnym przypadku może zakończyć się gdzieś w polu.

Powstanie ponad 20 tys. punktów ładowania

Volkswagen i chińska firma produkująca samochody elektryczne Xpeng podpisały memorandum o porozumieniu, w którym zobowiązały się udostępnić swoim klientom swoje superszybkie sieci ładowania – podał CNBC.Volkswagen i Xpeng zbadają współpracę w zakresie superszybkich stacji ładowania pod wspólną marką, poinformowały firmy. Współpraca ta ma doprowadzić do uruchomienia ponad 20 tys. punktów ładowania przez obie firmy w 420 miastach w Chinach.

Olaf Korzinovski, wiceprezes wykonawczy Volkswagen Group China powiedział, że dzięki strategicznej współpracy VW z Xpeng powstanie jedna z największych sieci superszybkiego ładowania w Chinach. W jego ocenie nowa sieć umożliwi ludziom bezproblemową integrację e-mobilności z ich codziennym życiem nie tylko w metropoliach, ale także w odległych miastach.

Zwrot w stronę Chiny

Volkswagen zwiększył swoje zainteresowanie Chinami. W 2023 roku VW zainwestował około 700 milionów dolarów w Xpeng, obejmując 4,99 proc. udziałów w firmie. Niemiecki producent samochodów ma zamiar oferować co najmniej 30 w pełni elektrycznych modeli swoich marek w Chinach do 2030 roku. Xpeng i Volkswagen chcą również wspólnie opracować dwa samochody elektryczne, które mają wejść na chiński rynek w 2026 roku.