Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Norweską Federację Drogową, w 2024 r. pojazdy w pełni elektryczne stanowiły 88,9 proc. nowych samochodów sprzedanych w Norwegii. W porównaniu z poprzednim rokiem oznacza to wzrost o 6,5 pp. W 2023 r. samochody elektryczna stanowiły 82,4 proc. całej sprzedaży nowych aut.

Reklama

Łącznie w ubiegłym roku w Norwegii zarejestrowano 128 691 samochodów, o 1,4 proc. więcej niż w 2023 r.

Ambitny plan Norwegii

Już teraz po norweskich drogach jeździ więcej pojazdów elektrycznych niż samochodów napędzanych benzyną. Mimo to Norwegia ma ambitny plan i chce do końca 2025 r. sprzedawać samochody osobowe i lekkie wyłącznie o zerowej emisji. Jednak jak ocenia dyrektor Norweskiej Federacji Drogowej Øyvind Solberg Thorsen, w oświadczeniu cytowanym przez portal Quartz, cel ten będzie trudny do osiągnięcia.

„Dane i wzrost udziału pokazują, że ostatnie kilka procent potrzebnych do osiągnięcia celu na rok 2025 może być trudne do osiągnięcia” — powiedział w oświadczeniu Øyvind Solberg Thorsen.

Solberg Thorsen uważa też, że dla osiągnięcia celu na 2025 r., jakim jest sprzedaż wyłącznie aut elektrycznych, absolutnie kluczowe jest to, aby norweski rząd utrzymał zachęty do zakupu elektryków.

Jakie auta najchętniej kupują kierowcy w Norwegii?

Zgodnie z danymi Norweskiej Federacji Drogowej najlepiej sprzedającą się marką w Norwegii jest Tesla. Dwa pierwsze miejsca w zestawieniu zajmują modele tej marki. Kierowcy w Norwegii najchętniej kupowali SUV-y Tesli Model Y i kompaktowy Model 3. Te dwa modele stanowiły łącznie ponad 18 proc. wszystkich nowych samochodów sprzedanych w 2024 r.

Kolejne na liście znalazły się auta takich marek jak Volkswagen, Toyota, Volvo i BMW. Volvo, które w 2010 r. zostało przejęte od Forda przez chińskiego giganta Geely, wraz ze swoją spółką zależną EV, Polestar, sprzedała w 2024 r. ponad 7200 elektrycznych SUV-ów EX30.

Na dalszych miejscach znalazły się inne chińskie marki, które zyskują coraz większa popularność na całym świcie. BYD, największy chiński producent samochodów, w 2024 r. sprzedał 2669 pojazdów, co stanowi udział w sprzedaży na poziomie 2,1 proc.

Tekst oparty na informacji portalu Quartz