Raport oparto na analizie danych dotyczących sprzedaży aut używanych w komisach, na stronach internetowych oraz u dealerów samochodów używanych. W porównaniu do lutego 2024 r. liczba ofert wzrosła o 49%, jednak mediana ceny spadła o 6 099 zł.

Reklama

Liczba ofert kupna aut

"Bardzo duży wzrost liczby ofert na rynku wtórnym w porównaniu do lutego ubiegłego roku to efekt stale poprawiającej się dostępności samochodów używanych, pochodzących zarówno z importu, jak i z rynku krajowego. Dla kupujących najważniejszą zmianą jest jednak wyraźny spadek cen - mediana w lutym obniżyła się o ponad 6000 zł w skali roku, co oznacza, że osoby poszukujące auta mają obecnie znacznie większe możliwości wyboru. Jest to przede wszystkim wynik ustabilizowania się sytuacji na rynku aut nowych, co przekłada się na większą podaż pojazdów kilkuletnich. Co więcej, utrzymanie mediany wieku aut na poziomie 10 lat i niewielkie zmiany w przebiegu wskazują, że spadek cen nie wynika z obniżenia jakości dostępnych pojazdów. Na pewno obecna sytuacja zachęca kupujących do podejmowania decyzji o zakupie samochodu z drugiej ręki" - powiedziała dyrektor generalna i prezes Aures Holdings - operatora międzynarodowej sieci autocentrów AAA Auto - Karolina Topolova, cytowana w komunikacie.

Cena używanych aut - mediana

Mediana cen samochodów używanych w lutym 2025 r.: 33 900 zł

Mediana przebiegu w lutym 2025 r.: 159 000 km

Mediana wieku w lutym 2025 r.: 10 lat, wymieniono.

Rodzaj silnika

Oferty sprzedaży najczęściej prezentowały samochody z silnikami benzynowymi - 137 255, przed autami z silnikami diesla - 125 214. W następnej kolejności znalazły się auta hybrydowe (12 540), napędzane LPG (11 060), elektryczne (3 533), CNG (90), wodorowe (8), E85 (1).

Grupa AAA Auto jest częścią Aures Holdings, należącej do brytyjsko-polskiego funduszu inwestycyjnego Abris Capital Partners. W Polsce grupa funkcjonuje jako Autocentrum AAA Auto Sp. z o.o. Spółka posiada 63 oddziały, w tym 14 w Polsce. AAA Auto sprzedało w Polsce 27,8 tys. aut używanych w 2024 r.

(ISBnews)