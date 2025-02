Wiele osób, które są kuszone na przejście na pojazdy elektryczne, powstrzymuje od tego kroku jedna cecha elektryków - zasięg samochodu.

Konsumenci zadają sobie pytania. Co jeśli zechcą wybrać się w daleką podróż i zabraknie zasilania? Ile czasu będą musieli spędzić na stacji ładowaniu samochodu? Co jeśli na czas nie znajdą miejsca do ładowania? I przede wszystkim, jak daleko dojadę na jednym ładowaniu?

68 proc. kupujących pojazdy elektryczne zwraca uwagę na zasięg

W badaniu Cars.com 68 proc. kupujących pojazdy elektryczne stwierdziło, że zasięg był ważnym czynnikiem przy wyborze pojazdu elektrycznego, a 63 proc. właścicieli pojazdów elektrycznych wskazało zasięg jako ważny czynnik przy podejmowaniu decyzji o zakupie samochodu.

Biorąc pod uwagę obawy konsumentów dotyczące zasiągu, Cars.com porównał obecnie dostępne na rynku pojazdy elektryczne i stworzy listę aut o największym zasięgu. Co ciekawe okazało się, że niektóre modele mogą pokonywać dłuższe dystanse na jednym ładowaniu niż wiele pojazdów zasilanych benzyną na jednym tankowaniu.

Ponad 800 km na jednym ładowaniu

Zwycięzcą rankingu okazał Lucid Air, który na jednym ładowaniu może przejechać ponad 800 km - zasięg tego samochodu to aż 824 km. Oczywiście do rozwiązania pozostaje jeszcze drugi mankament aut elektrycznych – czas ładowania.