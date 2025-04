Od kilku lat kierowcy samochodów z prawem jazdy kat. B mają prawo jeździć motocyklami bez dodatkowego egzaminu. Nie są to duże motocykle, jednak w zatłoczonych i zakorkowanych dużych miastach są nieocenionym środkiem transportu.

Jakie motocykle można prowadzić z prawem jazdy kat. B?

W 2015 r. weszły w życie zmiany w prawie, dzięki którym kierowcy z prawem jazdy kat. B uzyskali nowe uprawnienia i to bez konieczności przechodzenia dodatkowych kursów i egzaminów. Według tych przepisów kierowcy samochodów, z co najmniej trzyletnim stażem, mogą prowadzić także motocykle i skutery o pojemności silnika do 125 ccm.

Jednak pojemność silnika nie jest jedynym ograniczeniem. Poza pojemnością skokową silnika, która nie może przekraczać 125 ccm, motocykle i skutery dopuszczona dla kierowców z kat. B musza jeszcze mieć moc maksymalna niższą niż 11 kW (15 KM) oraz stosunek mocy do masy nie może przekraczać 0,1 kW/kg. Ten ostatni warunek oznacza, że przy maksymalnej dopuszczalnej mocy jednoślad musi ważyć co najmniej 110 kg.

Posiadanie kategorii B uprawnia też do legalnej jazdy motorowerem czy skuterem niższej klasy 50 ccm, których prędkość maksymalna nie przekracza 45 km na godz.

Ograniczenie wiekowe kierowcy z kat. B do prowadzenia jednośladu

Aby prowadzić jednoślady posiadając prawo jazdy z kat. B trzeba mieć przynajmniej 21 lat. Jednak ograniczenie wiekowe nie wynika wprost z przepisu, a ze stażu posiadania prawka jakie narzucił ustawodawca. Aby legalnie prowadzić motocykl lub skuter, dysponując prawem jazdy kat. B, trzeba posiadać prawo jazdy kat. B od co najmniej trzech lat. Jako, że w Polsce prawo jazdy kategorii B można otrzymać dopiero po ukończenia 18 lat., to z tą kategorią motocykle można prowadzić najwcześniej po ukończeniu 21 lat.

Jednym wyjątkiem są motorowery do 50 ccm. W tym przypadku nie ma dodatkowych wymagań dotyczących wieku kierującego.

Większa pojemność i moc tylko dla trójkołowców

Od grudnia 2018 r. posiadacze prawa jazdy kat. B mają prawo jeździć motocyklami o większej pojemności. Pozwala na to nowelizacja przepisów, w której pojawił się zapis umożliwiający jazdę z kat. B bez ograniczeń co do pojemności, czy mocy silnika trójkołowcami. Aby korzystać z takiego pojazdu musi on posiadać jednak homologację L5e i spełniać jej wymagania techniczne czyli, że dwa z trzech kół muszą być umieszczone w jednej osi (może to być zarówno przednia, jak i tylna oś), a rozstaw kół na wspólnej osi nie może być mniejszy niż 46 cm.