Rejestracje chińskich aut

W maju zarejestrowano w Polsce ponad 3 300 osobowych samochodów z Chin, cztery razy więcej niż przed rokiem. Od początku roku przybyło ich już niemal 14 tysięcy, co oznacza sześciokrotny wzrost rynku względem pierwszych 5 miesięcy ub.r. Udział marek chińskich w rejestracjach nowych aut osobowych wyniósł w maju 7,3%, podkreśliła spółka.

Chińczycy bardzo szybko zdobywają nasze rynek

"Chińczycy w bardzo szybkim tempie zwiększają udziały w polskim rynku. Jest to zasługa polityki cenowej idealnie odpowiadającej potrzebom polskiego nabywcy, dopracowania samochodów pod względem technologicznym i stylistycznym, a także bogatego wyposażenia. Spodziewam się dalszego dynamicznego wzrostu sprzedaży chińczyków na naszym rynku, co w konsekwencji może doprowadzić do zwiększenia ich udziału w rejestracjach nowych aut osobowych nawet do 15-20% jeszcze w tym roku" - powiedział Makula, cytowany w komunikacie.

Według niego popularność "chińczyków" ma tę korzyść, że nowymi autami zaczynają się interesować osoby prywatne, do tej pory "skazane" na samochody używane. Są już pierwsze efekty tej sytuacji - pojazdy zarejestrowane na właścicieli prywatnych stanowiły w okresie styczeń-maj ponad 34% wszystkich nowych osobowych, o 2 pkt proc. więcej niż przed rokiem.

(ISBnews)