Japońska producent akumulatorów Envision AESC wstrzymuje budowę fabryki ogniw do pojazdów elektrycznych we Florence w Karolinie Południowej. Firma rozpoczęła budowę zakładu pod koniec 2022 r. i wydała na niego już 1 miliard dolarów. Powodem decyzji wstrzymującej budowę zakłady jest „niepewność polityczna i rynkowa” wywołan działaniami administracji Białego Domu.

„Przewidujemy, że będziemy mogli wznowić budowę, gdy tylko okoliczności się ustabilizują” – powiedział w oświadczeniu cytowanym przez portal Quartz rzecznik firmy Brad Grantham.

Akumulatory dla BMW

Zakład Envision AESC we Florence ma produkować ogniwa akumulatorowe dla niemieckiego producenta BMW. Auta z bateriami japońskiego producenta mają być montowana pobliskim zakładzie Woodruff w Karolinie Południowej. Ponadto w 2022 roku Niemcy podpisali też kontrakt z Envision AESC na produkcję akumulatorów do zakładu BMW w Spartanburgu w Karolinie Południowej, gdzie niemiecki gigant chce zwiększyć produkcję. Jak podaje Quartz w kwietniu BMW rozważało zwiększenie produkcji o 80 tys. sztuk, a do 2030 r. pojazdy elektryczne będą stanowić połowę całkowitej produkcji firmy.

Ograniczenia dla fabryk BMW w Meksyku

Kilka tygodni po objęciu urzędu przez prezydenta Trumpa, japoński producent akumulatorów ogłosił plany ograniczenia, wartej 1,5 miliarda dolarów rozbudowy drugiego zakładu w Karolinie Południowej, który ma dostarczać akumulatory do fabryki BMW w Meksyku.

Inni mogą też ucierpieć

BMW nie jest jedynym dużym przedstawicielem procentów branży pojazdów elektrycznych w regionie. W Karolinie Południowej swoją fabrykę aut elektrycznych ma również Volvo, które produkuje SUV-y EX90 i Polestar 3 EV. Firma planuje do 2030 r. 90–100 proc. jej produktów będą stanowiły pojazdy elektryczne lub hybrydy.

W marcu Hyundai otworzył wartą 7,6 mld dolarów fabrykę EV w Georgii. Wszystkie te posunięcia stworzyły duży rynek dla przemysłu wtórnego na południowym wschodzie, takiego jak części samochodowe — i baterie. Tymczasem prezydent Trumpa atakuje na branżę. W swoim „Wielkim, pięknym projekcie ustawy” proponuje zakończenia ulg podatkowych dla pojazdów elektrycznych.

