Na niektórych rynkach europejskich i w Chinach sprzedaż Tesli gwałtownie spadła. Powodów niechęci klientów do aut Elona Muska jest kilka. Jednym z nich jest starzejąca się oferta, przez co klienci preferowali chińskie pojazdy elektryczne ze względu na konkurencyjne ceny i lepsze rozwiązania techniczne. W niektórych przypadkach, szczególnie w Europie, spadek popytu na pojazdy Tesli, to był znak protestu przeciwko działalności politycznej Muska.

Model Y nadzieją wzrostu

Jak podaje Reuters, rzecznik brytyjskiej filii firmy spodziewa się wzrostu sprzedaży po wprowadzeniu nowego Modelu Y. Według brytyjskiego rzecznika Tesli spadek sprzedaży w maju wynikał ze sprzedaży przez producenta starych egzemplarzy Modelu Y. W jego ocenie w czerwcu, gdy nowy model Y będzie już dostępny, spodziewany jest wzrost sprzedaży.

"Popyt na nową wersję Modelu Y, najlepiej sprzedającego się samochodu w Europie jeszcze w 2023 r., wpłynie na wzrost sprzedaży w czerwcu, gdy rozpoczną się dostawy w Wielkiej Brytanii" – powiedział.

Przykład Norwegii, gdzie klienci już mogą kupić nowy Model Y pokazuje, że nowa oferta został dobrze przyjęta przez klientów, dzięki czemu Tesla odnotowała w tym kraju pierwszy od wielu miesięcy wzrost dostaw. W tym miesiącu dostawy odnowionego EV rozpoczną się na kilku innych rynkach europejskich.

Czy jeden odnowiony model wystarczy aby odzyskać rynki?

Oczywiście zmodernizowany Model Y wzbogaca starzejącą się gamę modeli Tesli, jednak konkurencja nie śpi i w szybkim tempie wprowadza na rynek coraz to nowe modele pojazdów elektrycznych.

Jak poinformowała w środę niemiecka agencja ruchu drogowego KBA, sprzedaż Tesli w Niemczech spadła w maju o ponad jedną trzecią, Podczas gdy sprzedaż samochodów wszystkich producentów aut elektrycznych łącznie wzrosła o 44,9 proc..

Jak wynika z danych KBA Tesla w maju sprzedała w Niemczech 1210 samochodów, co w porównaniu z majem sprzed roku oznacza spadek o 36,2 proc. Tymczasem w tym samym okresie sprzedaż chińskiego rywala BYD wzrosła dziewięciokrotnie do 1857 sztuk w maju.

Majowy spadek sprzedaży Tesli w Wielkiej Brytanii, największym rynku pojazdów elektrycznych w Europie, też był okazały i wynosił ponad 45 proc. podczas cała branżą rosłą w tempie 28 proc..

