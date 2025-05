Toyota, największy japoński producent samochodów, przenosi część produkcji swojego sportowego modelu Corolli do Wielkiej Brytanii. Firma planuje zainwestować na Wyspach około 56 milionów dolarów w specjalną linię produkcyjną Corolli GR – dowiedział się Reuters.

Informatorzy Reutersa, którzy wypowiadali się pod warunkiem zachowania anonimowości twierdzą, że przeprowadzka do Wielkiej Brytanii nie jest reakcją na cła prezydenta USA Donalda Trumpa. Według nich celem przeniesienia część produkcji z Japonii, jest wykorzystanie nadwyżek mocy produkcyjnych w Wielkiej Brytanii, aby skrócić czas oczekiwania na dostawę samochodu.

Administracja Trumpa zgodziła się na obniżenie taryf do 10 proc. na import z Wielkiej Brytanii maksymalnie 100 tys. samochodów rocznie.

Inwestycja za 56 milionów dolarów

Dotychczas Toyota produkowała sportową wersję Corolli na rynek japoński oraz na eksport do Ameryki Północnej w Japonii, jednak firma nie była w stanie sprostać popytowi w Ameryce Północnej.

Firma planuje uruchomienie linii produkcyjnej w zakładzie Burnaston w Derbyshire. Na ten cel Toyota chce przeznaczyć około 8 miliardów jenów (56 milionów dolarów). Począwszy od połowy 2026 rokuw zmodernizowanym zakładzie będzie produkowane 10 tys. samochodów rocznie na eksport do Ameryki Północnej – twierdzą informatorzy Reutersa. W zeszłym roku z japońskiej linii montażowej zjechało około 25 tys. samochodów, z czego 8 tys. stanowiły modele GR Corolla.

Zakład w Derbyshire już produkuje podstawowy model Corolli, Corollę hatchback, co czyni go naturalnym wyborem dla sportowej wersji tego modelu. Przeniesienie produkcji z Japonii do Wielkiej Brytanii to także impuls dla zakładu, który posiada zaawansowaną technologię produkcji, ale od czasu brexitu odnotował znaczy spadek produkcji.

Toyota utrzyma ceny

Niezależnie od tego, czy auta będą eksportowane z Japonii czy Wielkiej Brytanii, Toyota nie chce przerzucać tych kosztów na klientów. Firma planuje pokryć wszelkie wzrosty kosztów spowodowane cłami poprzez cięcie kosztów i inne środki i nie zamierza podnosić cen.

Cena GR Corolli wynosi około 6 milionów jenów, czyli dwa razy więcej niż standardowy model. Podczas gdy więcej klientów przechodzi na samochody elektryczne i hybrydowe, samochody sportowe nadal mają zagorzałą grupę zwolenników. Jak powiedział jeden z informatorów agencji, mimo że sprzedaż nie jest duża, to same samochody mają wyższą marżę.

