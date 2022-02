Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 161,81 mld HUF wobec 23,34 mld HUF straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 769,95 mld HUF w IV kw. 2021 r. wobec 1 017, 77 mld HUF rok wcześniej.

W ujęciu dolarowym MOL odnotował 351,2 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2021 r. wobec 45,5 mln USD zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 5 557 mln USD wobec 3 366 mln USD.

Oczyszczony wynik EBITDA za IV kwartał br. sięgnął 947 mln USD wobec 464 mln USD rok wcześniej.

Segment wydobywczy (upstream) w ostatnim kwartale 2021 r. zanotował wzrost EBITDA o 184% do poziomu 513 mln USD, dzięki czemu całoroczny wynik segmentu sięgnął 1,55 mld USD i odpowiadał za niemal połowę wyniku całej grupy. Na tak dobre wyniki wpłynął m.in. wzrost notowań ropy Brent (o 70%) oraz ponadtrzykrotny wzrost cen gazu ziemnego, w porównaniu z poprzednim rokiem. Uproszczone przepływy pieniężne również znacząco wzrosły i w czwartym kwartale wyniosły 399 mln USD, a w całym roku 2021 sięgnęły 1,15 mld USD. W całym roku średnia dzienna produkcja ropy i gazu utrzymała się na założonym poziomie powyżej 110 tys. baryłek. Pozytywny wpływ na ten wynik miał wkład złoża ACG w Azerbejdżanie, podczas gdy Europa Środkowo-Wschodnia i UK kontynuowały naturalny spadek, podkreślono.

Segment rafineryjny i petrochemiczny (downstream) w ubiegłym roku podwoił wynik EBITDA do poziomu blisko 1,5 mld USD, w związku ze znacznie wyższymi marżami rafineryjną i petrochemiczną. Petrochemia odpowiadała za 50% tej sumy. Ostatni kwartał 2021 r. przyniósł znaczne ożywienie i odpowiadał za 352 mln USD EBITDA, co oznacza wzrost o 165% w porównaniu z poprzednim rokiem. Poziom sprzedaży wzrósł w tym okresie o 3%, a popyt na paliwa silnikowe w najważniejszym dla MOL regionie Europy Środkowo-Wschodniej - o 4%, wynika także z materiału.

Segment detaliczny zanotował w ubiegłym roku wzrost EBITDA o 19%, dzięki zwiększonej sprzedaży i poprawie marżowości oferty pozapaliwowej. Wprowadzenie maksymalnych cen paliw na Węgrzech i w Chorwacji oraz słabnące wobec dolara lokalne waluty wpłynęły jednak na 10% spadek EBITDA w ostatnim kwartale, w porównaniu z tym samym okresem 2020 r. Grupa kontynuowała rozwój pozapaliwowego konceptu Fresh Corner, który w ubiegłym roku pojawił się na 114 kolejnych stacjach MOL. Łączna liczba stacji, na których można skorzystać z oferty Fresh Corner wzrosła w ubiegłym roku do 1069 (z 955 na koniec 2020 r.). W ubiegłym roku MOL ogłosił też szereg inwestycji w ramach realizacji strategii Shape Tomorrow 2030+ - od OMV firma przejęła 120 stacji paliw w Słowenii i 16 na terenie Słowacji. W pierwszym kwartale 2022 r. MOL kontynuował serię przejęć, kupując 417 stacji paliw Lotos działających w Polsce, wymieniono także.

W segmencie przesyłu (gas midstream), grupa zanotowała w ub.r. wynik EBITDA na poziomie 135,6 mln USD, co oznacza spadek o jedną trzecią. Wynik ostatniego kwartału na poziomie 34 mln USD był niższy o 18% r/r, na co wpłynęły gwałtownie rosnące ceny gazu oraz wstrzymanie przesyłu do Serbii oraz Bośni i Hercegowiny, co skutkowało zmniejszeniem nieregulowanych przychodów z tranzytu. W związku z realizacją projektu serbsko-węgierskiego interkonektora gazowego w trzecim i oddania go do użytku w czwartym kwartale ub.r., spadły również nakłady inwestycyjne w tym segmencie, podsumowano.

W I-IV kw. 2021 r. spółka miała 526,14 mld HUF skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 18,32 mld HUF straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 5 959,31 mld HUF w porównaniu z 4 011,02 mld HUF rok wcześniej.

W ujęciu dolarowym MOL odnotował 1746,95 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 63,4 mln USD straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 19 612 mln USD wobec 13 071 mln USD.

Oczyszczony wynik EBITDA wyniósł 3 531 mln USD wobec 2 048 mln USD rok wcześniej.

"Jestem dumny z tego, że w 2021 r. MOL znacząco przekroczył założenia, wypracowując rekordowy wynik EBITDA na poziomie 3,5 mld USD. Nasz zintegrowany model biznesowy i wewnętrzna dyscyplina, pozwoliły na maksymalne wykorzystanie dobrych warunków zewnętrznych, umożliwiając finansowanie inwestycji transformacyjnych. Pomimo pojawiających się wyzwań, kontynuowaliśmy naszą transformację, która nabrała tempa wraz z ubiegłoroczną aktualizacją naszej strategii Shape Tomorrow 2030+. Budowa nowego kompleksu polioli postępowała zgodnie z planem. Zrealizowaliśmy również inwestycje nieorganiczne, wzmacniające naszą ofertę detaliczną w Polsce i w Słowenii. Spodziewamy się, że warunki makroekonomiczne w 2022 r. pozostaną zmienne i nieprzewidywalne. W takim otoczeniu makro oczekujemy, że wynik EBITDA MOL w tym roku sięgnie lub nawet przekroczy poziom 2,8 mld USD" - powiedział prezes i CEO grupy Zsolt Hernádi, cytowany w komunikacie.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)