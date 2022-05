Reklama

Niedobór litu, rzadkiego metalu, kluczowego surowca używanego w produkcji akumulatorów stosowanych w pojazdach elektrycznych, jest coraz bardziej odczuwalny na rynkach. Elon Musk zasygnalizował, że Tesla Inc. może zaangażować się w wydobycie surowca w celu zabezpieczenia dostaw.

Chińskie i amerykańskie firmy zaangażowały się w wojny przetargowe o zasoby litu w Argentynie, podczas gdy Rio Tinto Group i Zijin Mining Group Co. wlewają do kraju ponad miliard dolarów.

Michael Widmer, szef badań nad metalami w Bank of America uważa, że bez Argentyny byłoby prawie niemożliwe, aby rynek litu utrzymał zaopatrzenie na dobrym poziomie.

Argentyna ma w planach 13 projektów litowych - to więcej niż jakikolwiek inny kraj. Dla porównania największa gospodarka świata, Stany Zjednoczone, ma 10 takich projektów.

Świat potrzebuje dostaw litu

Według BloombergNEF dostawy litu do końca dekady powinny wzrosnąć pięciokrotnie, aby zaspokoić przewidywany popyt, gdy dokona się rewolucja w pojazdach elektrycznych.

To może być ostatnia szansa Argentyny na wyjście poza tradycyjną ofertę soi, zbóż i wołowiny i stać się światowym graczem wagi ciężkiej w nowym sektorze.

Kraj posiada 19 milionów ton metrycznych zasobów litu, które nie zostały jeszcze wydobyte. To dwa razy więcej niż Chile. Ale Argentyna od dawna walczy o zwabienie stałych, potężnych międzynarodowych przepływów kapitałowych potrzebnych do masowego rozwoju wydobycia ropy naftowej, gazu ziemnego, złota i srebra, które na jak na razie, ciągle są zamknięte pod ziemią.

Najlepszym przykładem jest formacja łupków patagońskich Vaca Muerta. Dziesięć lat temu wokół tych zasobów zrobił się szum i narosły wielkie oczekiwania. Istniało specjalne zwolnienie z kontroli kapitału, które przyciągnęło Chevron Corp., ale oczekiwany kapitał nie popłynął szerokim strumieniem.

Nowe projekty wydobywcze

Teraz największy na świecie producent litu, Albemarle Corp., planuje wznowić poszukiwania w Salar de Antofalla w Argentynie, bardziej odległym i mniej rozwiniętym obszarze niż Australia i Chile, gdzie firma dotychczas prowadziła wydobycie. „Nie zawsze możemy wybierać, gdzie znajdują się nasze zasoby. Teraz rynek pojazdów elektrycznych przyspiesza, a popyt naprawdę rośnie, musimy rozwinąć ten kolejny zasób” – komentuje Kent Masters, dyrektor generalny Albemarle.

To trudne zadanie. Dwuletni spadek cen w połowie 2020 r. zablokował niektóre nowe kopalnie i odepchnął inwestorów, co sprawia, że dodatkowa podaż nie rośnie teraz wystarczająco szybko. Ale to się zmieni. Firma doradcza Benchmark Mineral Intelligence spodziewa się, że wartość rynku litu wzrośnie do 40 mld dol. do 2030 r. z zaledwie 1,2 mld dol. w 2015 r.

Posco Holdings Inc., jeden z największych producentów stali, inwestuje 830 milionów dolarów w fabrykę wodorotlenku litu w Argentynie.

Taka inwestycja jest kluczowa, biorąc pod uwagę, że dominacja Australii i Chile w zakresie litu ma wygasnąć. Podczas gdy Australia i Chile odpowiadają za 76 proc. produkcji, ich udział w przygotowaniach nowych projektów wynosi tylko około 34 proc., zaznaczył Michael Widmer z BofA w notatce.

Argentyna wyprzedzi Chile pod względem produkcji litu około 2027 r., twierdzi Daisy Jennings-Gray, starszy analityk w Benchmark Mineral Intelligence. Lithium Americas Corp. i Cauchari-Olaroz należące do Ganfeng Lithium Co., będą prawdopodobnie pierwszym nowym projektem, w ramach którego powstaną znaczne ilości surowca w 2023 roku.

Litowy trójkąt

Argentyna, Chile i Boliwia – tak zwany trójkąt litowy – posiadają ponad połowę światowych zasobów i chcą współpracować, aby wyjść poza samo wydobycie metalu w kierunku wytwarzania produktów o wyższej wartości.

„Te trzy kraje mają różne perspektywy w zakresie produkcji litu, ale mamy wspólną perspektywę na przyszłość”, powiedziała podsekretarz stanu Argentyny Fernanda Avila. „Pracujemy razem, aby opracować nowe technologie i techniki, aby iść dalej w łańcuchu wartości”.

Światowy głód litu przewyższa wszelkie niepewności, powiedział Jon Evans, dyrektor generalny Lithium Americas, która w zeszłym roku pokonała chińską firmę Contemporary Amperex Technology Co. Ltd., największego na świecie producenta baterii, w walce o zakup Millennial Lithium Corp. Trójstronna bitwa przetargowa o aktywa litowe Millennial w Argentynie trwała cztery miesiące i obejmowała dwóch chińskich konkurentów.

Według Evansa, Argentyna to najlepsza okazja do pozyskania zasobów litu w Ameryce Południowej.