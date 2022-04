Gwałtowne wahania cen niklu, w tym bezprecedensowy 250-procentowy skok notowany w ciągu dwóch sesji handlowych, oraz obawy związane z rolą Rosji jako kluczowego dostawcy, spotęgowały strach producentów samochodów o zapewnienie wystarczającej ilości materiału.

Jednak jest jeszcze jeden kluczowy metal, który budzi niepokój w Chinach, na największym na świecie rynku pojazdów elektrycznych.

Ceny litu szybują

W zeszłym miesiącu chiński rząd ściągnął szeroką reprezentację uczestników rynku na dwa dni rozmów, które skupiły się na powstrzymaniu karkołomnego rajdu na rynku litu, metalu, który ma kluczowe znaczenie w produkcji prawie wszystkich akumulatorów, a co za tym idzie we wprowadzeniu na rynek bezemisyjnych samochodów i czystej energii.

Według firmy analitycznej Asian Metal Inc., węglan litu w Chinach podrożał o około 472 proc. z najniższego poziomu w czerwcu, do rekordowego poziomu 15 marca. Indeks światowych cen litu opracowany przez Benchmark Mineral Intelligence wzrósł w ubiegłym roku o prawie 490 proc..

Na marcowym spotkaniu, które obejmowało grupy branżowe, dostawców surowców i producentów baterii, chińskie Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informacyjnych zażądało „racjonalnego powrotu” do bardziej typowych cen litu. Rozmowy dotyczyły wąskich gardeł w dostawach, mechanizmów ustalania cen oraz tego, co urzędnicy określili jako zdrowy rozwój krajowych sektorów pojazdów elektrycznych i akumulatorów.

Podobne interwencje, mające na celu zarządzanie gwałtownie rosnącymi cenami towarów, były powszechne w przypadku węgla i stali. Jednak w przypadku sektora pojazdów elektrycznych są one niezmiernie rzadkie i podkreślają nerwowość Pekinu w związku ze skutkami rosnących kosztów litu.

„Branża stoi w obliczu bardzo dużego wyzwania ze względu na eskalację kosztów”, powiedział w zeszłym tygodniu Brian Gu, prezes Xpeng Inc., w rozmowie z Bloomberg Television. Producent z Kantonu w zeszłym miesiącu podniósł ceny swoich pojazdów o 10 100 juanów (1572 USD), a niektóre modele podrożały nawet o 20 000 juanów.

Producenci pojazdów cierpią z powodu „oportunistycznych podwyżek cen” produktów litowych, powiedział w zeszłym miesiącu założyciel Nio Inc., William Li. Zachęcał dostawców do rozważenia wpływu wyższych kosztów na rozwój branży EV.

Popyt na lit wzrośnie pięciokrotnie

Według BloombergNEF do końca dekady popyt na lit wzrośnie pięciokrotnie. Około 14 miliardów dolarów inwestycji jest potrzebnych do sfinansowania wydobycia zasobów litu i zdolności rafineryjnych do 2025 r., plus kolejne aż 5 miliardów dolarów do 2030 r., prognozuje BNEF.

Wiele wskazuje na to, że rządy, producenci i konsumenci dostrzegają teraz skalę tego zadania.

Tesla podpisała dwie ostatnie umowy ws. dostaw z producentami przyszłych projektów w Australii, podczas gdy Ganfeng Lithium Co. — jeden z największych światowych producentów — powiedział w zeszłym tygodniu, że wykorzysta rekordowe zyski, aby wesprzeć ogromny program ekspansji, mający na celu zapewnienie ostatecznej wydajności 600 000 ton ekwiwalentu węglanu litu, w porównaniu z produkcją wynoszącą obecnie około 89 000 ton.

Władze Chin wezwały do zwiększenia wysiłków na rzecz szybszego rozwoju krajowego sektora litowego, który już dominuje w światowej produkcji, podkreślając perspektywy wzrostu w prowincjach Qinghai, Syczuan i Jiangxi. W Stanach Zjednoczonych prezydent Joe Biden w zeszłym tygodniu dodał metale akumulatorowe, w tym lit, do listy pozycji objętych ustawą o produkcji obronnej, co oznacza, że firmy mogą uzyskać dostęp do funduszy na zwiększenie produkcji lub badanie potencjalnych nowych rozwiązań.