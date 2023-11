Urząd Skarbowy w Świeciu ogłosił właśnie aukcję mebli z magazynu fabryki mebli Klose w Nowem koło Świecia. Odbędzie się ona 3 listopada o godzinie 10:00 na ulicy Fabrycznej 5 w Nowem.

Wielka aukcja mebli

Reklama

Problemy finansowe okazały się niemożliwe do rozwiązania. Pracownicy zakładu przestali przychodzić do pracy, nie otrzymują pensji. Urząd Skarbowy zaplanował na 3 listopada wielką aukcję mebli, co będzie jednym z ostatnich etapów likwidacji firmy.

Kłopoty Klose to efekt wieloletniego kryzysu w branży. "Ostatnie lata przyniosły kryzys w sektorze meblarskim i firma wpadła w długi. Rozpoczęto procedurę sanacyjną, licząc na to, że uda się uchronić spółkę przed roszczeniami wierzycieli. Niestety, próba odbudowy kondycji finansowej fabryki zakończyła się niepowodzeniem" - wyjaśnia lokalny serwis informacyjny, extraswiecie.pl.

Reklama

Personel bez środków do życia

Z zakładem, który kiedyś zatrudniał około 200 pracowników, pożegnała się już większość personelu. Ci, którzy pozostali, w tym zwłaszcza starsi pracownicy, są pozostawieni bez środków do życia i nie stawiają się nawet do pracy, z powodu całkowitego zatrzymania produkcji.

"Fabryka nie jest w stanie przeprowadzić grupowych zwolnień, gdyż brakuje jej środków na pokrycie wymaganych prawem odpraw. Zaległości Klose nie ograniczają się zresztą do kontrahentów. Spółka ma również znaczne długi wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i urzędu skarbowego" – pisze „Gazeta Wyborcza”.