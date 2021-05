Susza jest tak dotkliwa, że ​​rolnicy obawiają się, że rezerwy wody, które mają pomóc utrzymać uprawy w ciągu najbliższych kilku miesięcy, czyli w porze suchej w kraju, już teraz są na wyczerpaniu.

Rosną obawy o wzrost cen żywności

Perspektywa obumierania drzew pomarańczowych i krzewów kawy nadchodzi w czasie, gdy plony rolne osiągają wieloletnie maksima, co wzbudziło obawy o inflację żywności. Wyższe koszty żywności mogą zaostrzyć problem głodu na całym świecie, który pandemia Covid-19 jeszcze bardziej uwypukliła. Kontrakty na kawę i cukier nierafinowany na giełdzie ICE Futures w Nowym Jorku osiągnęły już czteroletnie maksima.

Sytuacja już jest zła, a jeśli nawet na obszarach nawadnianych nie ma wystarczającej ilości wody, to produkcja kawy i pomarańczy w Brazylii może spadać drugi rok z rzędu. Obecne zbiory pomarańczy w Brazylii skurczyły się o 31 proc. w porównaniu z poprzednim sezonem, najmocniej od 33 lat, a produkcja kawy arabica, wysokiej klasy gatunku używanej przez sieci, takie jak Starbucks Corp., również gwałtownie spada.

Od stycznia do kwietnia opady były katastrofalnie niskie na wielu obszarach w Sao Paulo i Minas Gerais - powiedział John Corbett, dyrektor generalny aWhere Inc. Na najbardziej dotkniętych suszą obszarach odnotowano mniej niż połowę normalnych opadów. Kryzys związany z brakiem wody nastąpił w krytycznym momencie, kiedy rośliny kawy potrzebują wilgoci. Jest to również czas, w którym gleba magazynuje wodę, aby poradzić sobie z porą suchą.

Susza pustoszy uprawy

Chociaż okres suszy jest typowy w Brazylii o tej porze roku, oczekuje się, że potrwa on dłużej niż zwykle, co jeszcze bardziej zwiększa obawy. - Regularne deszcze powrócą do regionu między październikiem a listopadem zamiast września - powiedział Celso Oliveira, meteorolog z Somar Meteorologia.

Około 30 proc. brazylijskich upraw pomarańczy i 15 proc. pól kawowych arabiki jest nawadnianych.

„Poziom rzek i jezior był bardzo niepokojący” - powiedział Regis Ricco, dyrektor RR Consultoria Rural z siedzibą w Minas Gerais.

Plantatorzy kawy w Monte Carmelo, gminie w regionie Cerrado w stanie Minas Gerais, zaczęli nawadniać swoje pola miesiąc wcześniej. W ich ocenie w zbiornikach zabraknie wody, jeśli do września nie będzie padać deszcz.

Sytuacja staje się krytyczna dla gajów pomarańczowych. Plantatorzy pomarańczy w gminie Palestina w stanie Sao Paulo mają włączone systemy irygacyjne przez większość czasu od stycznia.

„Zbiorniki wodne wysychają, są wyczerpane tuż przed porą suchą”, powiedział Gilberto Tozatti z GCONCI-Group Citrus Consulting w Sao Paulo. „Sytuacja ma wpływ na większość stanu Sao Paulo i szkodzi plonom w także przyszłym sezonie”.