Według raportu Sztokholmskiego Instytutu Środowiska Stany Zjednoczone, Chiny i Brazylia są „znaczącymi źródłami ryzyka klimatycznego dla globalnych rynków towarowych”. Bloomberg cytuje raport, pisząc, że zmiany zakłócą utrwalone od dawna przepływy handlowe na całym świecie i spowodują ryzyko „wstrząsów społecznych”.

Reklama

Przykładowo produkcja kukurydzy w samych Stanach Zjednoczonych może spaść prawie o połowę w perspektywie długoterminowej (na lata 2070-2099) z powodu cieplejszych temperatur. To z kolei narazi na ryzyko kraje, które kupują te uprawy. Produkcja w Rosji i Kanadzie może wzrosnąć odpowiednio o 13 proc. i 17 proc., ale to nie wystarczy, by zrównoważyć niedobory w innych krajach.