Indie, które są największym na świecie eksporterem ryżu i odpowiadają za ponad 40 proc. światowego handlu tą rośliną, wprowadziły od 20 lipca zakaz eksportu białego ryżu innego niż basmati. Zakaz został wprowadzony, ponieważ rząd w Delhi stara się ujarzmić wzrost cen żywności w kraju i zapewnić odpowiednią dostępność ziarna na rynku krajowym po rozsądnych cenach.

Które kraje najbardziej odczują brak indyjskiego ryżu?

Według analizy Barclays wynika, że najbardziej brak indyjskiego ryżu odczuje Malezja. „Zgodnie z naszą analizą, Malezja wydaje się być najbardziej narażona” – napisał Barclays w niedawnym raporcie, podkreślając znaczną zależność tego kraju od indyjskiego ryżu. Malezja „importuje znaczną część swoich dostaw ryżu, a Indie stanowią stosunkowo dużą część tego importu” – napisali analitycy.

Singapur prawdopodobnie także poważnie odczuje braki ryżu z Indii. Raport Barclays pokazuje, że Indie odpowwiadają za około 30 proc. importu ryżu do miasta-państwa.

Inne dotknięte regiony

Nie tylko Azja odczuje zakaz eksportu ryżu z wielkiej azjatyckiej gospodarki. Także wiele krajów Afryki i Bliskiego Wschodu jest narażonych na niebezpieczeństwo.

Rynki bardzo narażone na ograniczenia eksportowe Indii są skoncentrowane w Afryce Subsaharyjskiej oraz w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (MENA). Grupę ryzyka stanowią Dżibuti, Liberię, Katar, Gambię i Kuwejt.

Ceny ryżu

Ceny ryżu oscylują obecnie na najwyższych poziomach od dekady, a warunki pogodowe stwarzają dalsze ryzyko dla światowej produkcji innych głównych azjatyckich dostawców ryżu, takich jak Tajlandia, Pakistan i Wietnam.

Bloomberg podał, że Tajlandia, drugi co do wielkości eksporter ryżu na świecie, wezwała rolników do ograniczenia upraw ryżu w celu ograniczenia zużycia wody po słabych opadach deszczu, co stanowi nowe zagrożenie dla globalnej podaży po tym, jak Indie zakazały niektórych dostaw zboża.

Niepewna przyszłość na rynku ryży

To nie pierwszy raz, gdy Indie nakładają zakaz eksportu ryżu innego niż basmati, ale tym razem wpływ tego posunięcia może być bardziej odczuwalny niż wcześniej.

Jak podaje CNBC, w październiku 2007 r. Indie wprowadziły zakaz eksportu produktów innych niż basmati tylko po to, by tymczasowo go znieść i nałożyć ponownie w kwietniu 2008 r. W tym czasie ceny wzrosły o prawie 30 proc. i osiągając rekordowy poziom 22,43 USD za cetnar (cwt).

Samarendu Mohanty, azjatycki dyrektor regionalny w International Potato Center (CIP), zauważył, że wcześniej Indie nie były głównym graczem w światowym eksporcie ryżu innego niż basmati. Natomiast teraz sytuacja jest inna i obecny zakaz ma dużo większy wpływ na rynki niż 16 lat temu.

Dodał, że skala zakazu będzie zależała od reakcji innych importerów i eksporterów ryżu.

Jeśli główni eksporterzy ryżu, tacy jak Wietnam i Kambodża, nałożą własne ograniczenia eksportowe, a znaczący importerzy, tacy jak Indonezja i Malezja, zaczną gromadzić zapasy, świat będzie patrzył na „możliwy chaos na rynku ryżu” – powiedział Mohanty.