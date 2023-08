Wysokie ceny ryżu

Ceny ryżu są pod silną presją rosnących obawy o światowe dostawy. Tajski biały ryż podrożał do 648 USD za tonę, osiągając najwyższy poziom cen od października 2008 r., wynika ze środowych danych Stowarzyszenia Eksporterów Ryżu Tajskiego. Oznacza to wzrost cen o prawie 50 proc. w ciągu ostatniego roku.

Ryż jest niezbędnym składnikiem diety miliardów ludzi w Azji i Afryce, a wzrost cen może zwiększyć presję inflacyjną.

Zagrożenie dla dostaw

Najnowsze zagrożenie dla dostaw pochodzi z Tajlandii, drugiego co do wielkości eksportera na świecie. Władze zachęcają rolników do przejścia na uprawy, które wymagają mniej wody, ponieważ kraj przygotowuje się na suszę wraz z nadejściem El Niño.

Skumulowane opady deszczu w kluczowym centralnym regionie są o 40 proc. niższe od normy, a ograniczenie nasadzeń ma na celu oszczędzanie wody dla gospodarstw domowych. W związku ze spodziewanym niedoborem wody rząd wcześniej prosił plantatorów do ograniczenia tegorocznych nasadzeń.

W zeszłym miesiącu Indie rozszerzyły zakaz eksportu, aby chronić dostawy krajowe, wywołując panikę w niektórych krajach. Ograniczenia zaostrzyły obawy związane z globalnym niedoborem przy rosnącej światowej konsumpcji.