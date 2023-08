Według szacunków Departamentu Stanu USA prawie 45 milionów ludzi w całym regionie stanie w obliczu głodu, który stanowi bezpośrednie zagrożenie dla ich życia. W 2019 roku liczba głodujących była na poziomie 10,7 miliona osób.

Głównymi powodami rosnącej liczby głodujących w regionie Afryki Zachodniej są konflikty prowadzące do masowych przesiedleń, klęski żywiołowe i wzrost cen żywności. Dane obejmują okres od czerwca do sierpnia.

Reklama

Wojsko rządzi, liczba głodujących rośnie

Mali znajduje się pod rządami wojskowymi od 2020 r. Obecny reżim junty w Gwinei przejął panowanie w 2021 r. Wojsko przejęło władzę w Burkina Faso siłą w zeszłym roku jeszcze przed puczem żołnierzy Nigru. Natomiast Nigeria od lat walczy z atakami terrorystycznymi dżihadystów na północy kraju. Tymczasem populacja dotknięta poważnym niedoborem żywności w regionie w ciągu czterech lat wzrosła czterokrotnie do 44,8 miliona osób.

Reklama

/> />

Największa liczba osób dotkniętych poważnym brakiem bezpieczeństwa żywnościowego występuje w Nigerii — to prawie 25 milionów mieszkańców. W 2019 roku było to tylko 5 milionów.

W Burkina Faso, w którym od 2022 r. doszło do dwóch przejęć władzy, liczba ta wzrosła prawie czterokrotnie do 3,4 mln, w Mali i Gwinei ponad dwukrotnie do odpowiednio 1,3 mln i 720 tys., podczas gdy w Nigrze liczba głodujących wzrosła prawie czterokrotnie do 3,3 mln.