W lipcu pierwszy raz od trzech miesięcy ceny żywności na świecie poszły w górę – wynika z danych opublikowanych w piątek przez Organizację ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Agenda ONZ systematycznie publikuje indeks podstawowych kategorii żywności oraz zbiorczy indeks. W ubiegłym miesiącu wzrósł on o 1,3 proc., do 123,9 pkt. Wartość 100 pkt to średnia dla cen żywności w latach 2014–2016.

Od listopada indeks jest poniżej wartości z analogicznego miesiąca rok wcześniej. Oznacza to, że w ujęciu 12-miesięcznym ceny idą w dół. W lipcu spadek wynosił 11,8 proc. Miesiąc wcześniej było 20,9 proc.

Obniżki w skali roku to efekt statystyczny – wiosną 2022 r. żywność na globalnych rynkach gwałtownie podrożała w wyniku wybuchu wojny za naszą wschodnią granicą. Zarówno Ukraina, jak i Rosja to duzi dostawcy płodów rolnych w skali świata. Dotyczy to szczególnie zbóż oraz olejów roślinnych.

Właśnie ta ostatnia grupa towarów w ubiegłym miesiącu gwałtownie podrożała, ciągnąc w górę ogólny wskaźnik cen. „Ceny oleju słonecznikowego wzrosły o ponad 15 proc. w skali miesiąca, głównie dzięki ponownemu zwiększeniu niepewności co do dostaw z regionu Morza Czarnego po decyzji podjętej przez Rosję o zakończeniu Inicjatywy Zbożowej Morza Czarnego” – podaje FAO. Chodzi o zgodę Rosji na ukraiński eksport przez porty czarnomorskie.

