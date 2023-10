Zbiory zbóż ogółem będą w tym roku mniejsze niż zeszłoroczne o 1 proc. i wyniosą 35,2 mln t – podał w piątek we wstępnych szacunkach Główny Urząd Statystyczny. Produkcja zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi ma zaś spaść o ok. 3 proc., do 26,1 mln t.

– Ten niewielki spadek nie jest zaskoczeniem. Cały sezon był dość trudny i spodziewaliśmy się takich rezultatów. W niektórych regionach kraju było zbyt mokro, w innych zbyt sucho – tłumaczy Marcin Gryn, wiceprezes Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych.