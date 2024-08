Ceny zbóż są obecnie około dwukrotnie niższe w porównaniu z cenową górką, z jaką mieliśmy do czynienia od końca 2021 r. do pierwszych miesięcy 2023 r. Średnie ceny tony pszenicy konsumpcyjnej oraz paszowej w maju i czerwcu 2022 r. przekraczały wtedy 1700 zł. Dziś producenci dostają za tonę konsumpcyjnej 842 zł, a za tonę paszowej 797 zł. Dwa lata temu notowania pszenżyta podchodziły pod 1500 zł/t, podczas gdy dziś ziarno to jest wyceniane w skupach na nieco ponad 650 zł/t.

Jak tłumaczy Sławomir Kalinowski z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, spadek cen zbóż jest zjawiskiem złożonym, na które nakładają się czynniki krajowe i globalne. – Zwiększona produkcja na świecie, w tym w krajach Ameryki Płd. i Australii, a także ekspansja Rosji, która podbiera odbiorców Ukrainie, powoduje, że Ukraina musi szukać nowych rynków zbytu.

