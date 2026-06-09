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Stworzyli ChataGPT, a teraz chcą wejść na giełdę. OpenAI może uzyskać krocie

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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dzisiaj, 10:18
Stworzyli ChataGPT, a teraz chcą wejść na giełdę. OpenAI może uzyskać krocie
Stworzyli ChataGPT, a teraz chcą wejść na giełdę. OpenAI może uzyskać krocie/Shutterstock
Twórca ChatGPT wykonał kolejny krok w kierunku giełdowego debiutu. OpenAI przekazało, że złożyło odpowiedni wniosek do amerykańskiej SEC, choć termin ewentualnego IPO pozostaje nieznany.

OpenAI chce wejść na giełdę

Złożenie dokumentów otwiera OpenAI drogę do debiutu giełdowego już tej jesieni, ale startup przekazał, że nie podjął jeszcze decyzji dotyczącej terminu przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej (IPO) - zauważył „Wall Street Journal”.

W poniedziałkowym oświadczeniu firma stwierdziła, że „może minąć jeszcze trochę czasu” zanim zadebiutuje na giełdzie. Istnieją „działania, które chcemy podjąć i które najprawdopodobniej łatwiej realizować jako firma prywatna” - tłumaczono. „To jednak (wiąże się ze) złożonym zestawem kompromisów i daje nam możliwość wcześniejszego wejścia na giełdę, jeśli okaże się to najlepszym rozwiązaniem” - dodano.

Wycena może przekroczyć bilion dolarów

Oczekuje się, że OpenAI może być trzecim w tym roku debiutem giełdowym o wycenie przekraczającej bilion dolarów - po wejściu na giełdę spółek SpaceX Elona Muska oraz konkurencyjnej firmy z branży sztucznej inteligencji Anthropic - zauważył „Washington Post”.

Anthropic poinformowała o złożeniu wniosku o wejście na giełdę w ubiegły poniedziałek. Debiut giełdowy SpaceX może nastąpić w najbliższy piątek - podała CNN.

Jeśli oferta publiczna OpenAI zakończy się sukcesem, firma od razu dołączy do 15 najcenniejszych przedsiębiorstw na świecie. Debiut giełdowy umożliwiłby jej także pozyskanie miliardów dolarów na finansowanie rozwoju oraz eksploatacji zaawansowanych modeli AI - podkreślił dziennik „Washington Post”. Firma zapoczątkowała wyścig w branży sztucznej inteligencji, gdy w 2022 r. roku wypuściła narzędzie ChatGPT.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska

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Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak
redaktor, wydawca
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Tematy: giełdachatgptopenaiChat GPT
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