Elon Musk wyłożył 44 miliardy dolarów, aby przejąć Twittera na własność w październiku 2022 roku. Wprowadził wiele chaotycznych zmian, w tym nieprzemyślanych zwolnień, i zmienił nazwę platformy na X. Mimo, że X nie prowadzi już publicznego obrotu akcjami, gigant inwestycyjny Fidelity przyjrzał się ogólnej kondycji firmy i stwierdził, że jest coraz gorzej – podaje CNN.

X jest wart zaledwie 9,4 mld dolarów

Fidelity wycenił, że gdyby X był na giełdzie, to jego akcje na koniec sierpnia byłyby warte zaledwie 4,2 miliona dolarów. Te nowe szacunki oznaczają spadek wartości o 24% w porównaniu z szacunkami Fidelity z końca lipca. Stanowi to oszałamiający spadek o 79% w porównaniu z 19,66 mln dolarów, które Fidelity oszacował na akcje w październiku 2022 r., kiedy to Musk nabył Twittera.

Nowa wycena Fidelity sugeruje, że X jest obecnie wart zaledwie 9,4 miliarda dolarów. To ogromna przepaść między 44 miliardami dolarów, które zapłacił za Twittera Musk. Inni inwestorzy mogą wycenić X inaczej.

Presja reklamowa na X

„Musk wyraźnie przepłacił” – powiedział CNN Dan Ives, dyrektor zarządzający i starszy analityk kapitałowy w Wedbush Securities. Ives szacuje, że jego zdaniem Twitter był naprawdę wart około 30 miliardów dolarów, kiedy Musk go kupił, a dziś jest wart bliżej 15 miliardów dolarów.

Pod rządami Muska niektórzy reklamodawcy wyrazili obawy dotyczące treści na platformie, z którymi nie chcą, aby ich marki były powiązane.

Globalna ankieta przeprowadzona przez Kantar wykazała, że 26% reklamodawców planuje zmniejszyć swoje wydatki na X w przyszłym roku. Zaledwie 4% reklamodawców stwierdziło, że ich zdaniem reklamy X zapewniają „bezpieczeństwo marki” (chodzi o pewność, że ich reklamy nie pojawią się w pobliżu ekstremalnych treści), w porównaniu z 39% w Google.

Musk przeprasza i obraża

W listopadzie Musk spotkał się z reakcją marek, z których niektóre wstrzymały wydatki na X, po tym jak miliarder podał dalej antysemicką teorię spiskową faworyzowaną przez białych supremacjonistów.

Musk przeprosił później za to, co nazwał swoim „najgłupszym” postem w mediach społecznościowych. Jednak podczas tych przeprosin Musk powiedział również uciekającym reklamodawcom: „Go f**k yourself”.

X nadal na topie, choć zaangażowanie spada

Ale X nadal jest głównym graczem w mediach społecznościowych pod kierownictwem Muska. Firma podała, że miała 570 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie w drugim kwartale, co stanowi wzrost o 6% w porównaniu z rokiem poprzednim. Jednak firma badawcza Similarweb stwierdziła pewne spadki zaangażowania.

Według danych Similarweb udostępnionych CNN, X miał 73,5 miliona aktywnych użytkowników miesięcznie na iOS i Androida łącznie w Stanach Zjednoczonych w sierpniu. Oznacza to spadek o prawie 11% rok do roku i 20% spadek w porównaniu z październikiem 2022 roku.

Analitycy twierdzą, że spadająca cena Fidelity za X prawdopodobnie odzwierciedla malejące przychody z reklam w firmie, która nie publikuje już kwartalnych wskaźników finansowych.

Nadchodzi Grok

Jednak platforma Muska jest cenna również dlatego, że dane X pomogły w szkoleniu Groka – chatbota sztucznej inteligencji opracowanego przez xAI, coraz bardziej wartościowy startup Muska zajmujący się sztuczną inteligencją. To właśnie Grok może niebawem być najważniejszym źródłem fortuny Muska.