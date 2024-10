To dobra wiadomość w kontekście obaw, że wydatki na sztuczną inteligencję zaczynają spadać.

Wyniki znacznie lepsze od prognoz

TSMC, który jest głównym dostawcą chipów dla takich gigantów, jak Nvidia czy Apple, odnotował sprzedaż w III kw. wysokości 759,7 mld nowych dolarów tajwańskich (23,6 mld dol.). Tymczasem średnia prognoz wynosiła 748 mld nowych dolarów tajwańskich. Pełne wyniki finansowe największej tajwańskiej firmy poznamy w przyszły czwartek.

Kluczowa rola TSMC

Globalne znaczenie TSMC jest kluczowe. Firma ta znajduje się w samym centrum światowego ekosystemu nowych technologii, gdyż to właśnie w jej fabrykach powstają najnowsze, zaawansowane półprzewodniki wykorzystywane do trenowania sztucznej inteligencji. Sprzedaż TSMC od 2020 urosła ponad dwukrotnie. Duży udział w zwiększeniu popytu miały m.in. pandemia, a później wypuszczenie ChataGPT, co doprowadziło wzrostu popytu na urządzenia Nvidii montowane w tzw. farmach serwerów dla AI.

Inwestorzy bali się o popyt

Mimo to w ostatnich miesiącach pojawiło się wiele wątpliwości, czy wzrost popytu na zaawansowane półprzewodniki w branży AI okaże się trwały.

Inwestorzy bali się, że takie firmy, jak Meta czy Alphabet Google nie mogą utrzymać obecnego tempa wydatków na infrastrukturę bez monetyzacji wykorzystania sztucznej inteligencji. Tego rodzaju sceptycyzm po stronie rynków doprowadził do spadku wartości akcji firm związanych z AI, w tym akcji Nvidii wcześniej w tym roku.

Wciąż jednak wartość akcji TSMC wzrosła ponad dwukrotnie od czasu, gdy OpenAI wypuściło ChataGPT, zaś kapitalizacja rynkowa tajwańskiego giganta w lipcu tego roku na krótko przekroczyła bilion dolarów.

W tym miesiącu, gdy poznaliśmy lepsze od oczekiwań wyniki kwartalne TSMC, firma poprawiła też swoje prognozy na cały 2024 rok w zakresie wzrostu przychodów.

Rewizja prognoz pokazuje, że wydatki na AI, której rozwój potrzebuje zaawansowanych półprzewodników, pozostaną wysokie – pomimo rosnących napięć handlowych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami. W obu krajach startupy oraz firmy technologiczne, takie jak Microsoft czy Baidu mocno inwestują w rozwój infrastruktury AI niezbędny do tworzenia nowych aplikacji.