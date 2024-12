Altman bez udziałów w OpenAI

Reklama

Altman, który jest także współzałożycielem OpenAI powiedział także, że nie otrzymał (i nie posiada obecnie) żadnych akcji firmy w momencie jej zakładania w 2015 roku. Priorytetem było dla niego od początku zdobycie kluczowego stanowiska w dynamicznie rozwijającej się branży AI.

- To moja dziecięca praca marzeń – powiedział Altman. Zawsze chciał zajmować się rozwojem sztucznej inteligencji i pracować z najmądrzejszymi badaczami na świecie. – To szalona przygoda – dodał.

OpenAI jako firma non-profit

OpenAI jest firmą non-profit, w ramach której wydzielona jest część nastawiona na zysk. To właśnie tą drugą zarządza Altman. Odrzucił on udziały w spółce, ponieważ potrzebowała ona w zarządzie przewagi osób, które nie są akcjonariuszami, by otrzymać status non-profit. Altman podkreśla, że chce oddzielać swoje zawodowe i prywatne interesy - czytamy dalej w CNBC.

Jak duży majątek ma Sam Altman?

OpenAI zostało wycenione na 157 mld dol. Altman nie potrzebuje jednak prawdopodobnie pieniędzy.

Jest byłym prezydentem akceleratora startupów technologicznych Y Combinator, a jego wartość netto (majątek) szacuje się na 1,1 mld dol. Altman to udziałowiec w takich spółkach jak Stripe, Reddit oraz firma działająca w obszarze rozwoju fuzji jądrowej Helion.

Ile „zarabiają” Bezos i Musk?

Podejście Altmana do wynagrodzenia w OpenAI jest nietypowe. Dyrektorzy generalni dużych firm są często ich znaczącymi posiadaczami, a jeśli nie, to pobierają sowite wynagrodzenie. Jeff Bezos na przykład, CEO Amazona, pobiera pensję w wysokości jedynie 81840 dol. rocznie. Co z tego jednak, skoro posiadane przez niego akcje Amazona są wyceniane na 242,6 mld dol. Trudno o lepszą definicję kogoś, kto „pracuje na swoim”. Elon Musk otrzymał niedawno od Tesli 56 mld dol. w ramach specjalnego pakietu dodatkowych wynagrodzeń dla pracowników. To największa tego typu premia dla zarządzających w spółkach giełdowych w historii.