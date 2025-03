W końcu przełom na rynku smartfonów? Przyszłość może należeć do składanych ekranów

Targi Mobile World Congress (MWC) w Barcelonie pokazały, że przyszłość smartfonów może należeć do składanych ekranów. Poza Huawei, które już wprowadziło na rynek model z trzema wyświetlaczami, swoje innowacyjne koncepcje zaprezentował także Samsung i inne firmy technologiczne. Choć wiele z tych projektów to jedynie prototypy, wskazują one na kierunek, w jakim zmierza branża – pisze CNBC.