Rosja wybuduje własny Starlink! Projekt „Rasswiet” będzie kosztował miliardy rubli

Rosja oficjalnie wchodzi do gry o globalny Internet satelitarny. Władze Rosji zatwierdziły warunki funkcjonowania systemu „Rasswiet”, który ma być odpowiedzią na amerykański Starlink Elona Muska. Już w 2027 roku rozpoczną się testy, a do 2030 roku na orbitę ma trafić 383 satelitów, które zapewnią szybki dostęp do Internetu w całym kraju.