Branżowe media podają, że amerykański producent elektryków Tesla ma zamiar oficjalnie przedstawić projekt smartfona zwany Model Pi jeszcze w tym roku. We wrześniu portal Devdiscourse.com pisał: „Czy Tesla projektuje telefon? Tak, już niedługo zobaczymy smartfon Elona Muska”.

Reklama

Jak podaje portal Gulf News, ma być to prawdziwy telefon-kameleon. Oprócz łączności satelitarnej dzięki Starlink, Tesla Model Pi ma być podobno wyposażony w cztery kamery, ładowanie słoneczne i futurystyczną obudowę, która zmienia kolor.

Spekulacje na temat najnowszego projektu smartfona się mnożą, ale nadal pozostaje wiele pytań bez odpowiedzi. Za ile Model Pi będzie dostępny w sprzedaży detalicznej? Czy posiada kartę SIM? Jaka jest miesięczna opłata za korzystanie z usługi Starlink? Czy można będzie kupić telefon, nie kupując wcześniej auta Tesli?

Plotki na temat tego, że Tesla szykuje smartfona, nasiliły się po tym, jak światowej sławy studio projektowe ADR opublikowało zdjęcia koncepcyjne produktu. Być może Elon Musk pragnie stworzyć zupełnie nowy segment rynku – telefon satelitarny, który działa tam, gdzie tradycyjne usługi WiFi lub 5G są nieobecne, smartfon zdolny do wydobywania kryptowalut w dowolnym miejscu – nawet na Marsie?

To nie koniec: Model Pi ma podobno posiadać interfejs mózg-telefon przygotowany przez Neuralink. To firma – również kontrolowana przez Muska – która pracuje nad interfejsem mózg-maszyna, by połączyć ludzi i komputery. Do tego telefon ma łączyć się ze Starlinkiem (telekomunikacyjnym systemem satelitarny budowany przez kolejną firmę Muska, SpaceX), co ma umożliwić działanie telefonu w każdym miejscu na Ziemi (oraz, na przykład, Marsie).

Ambicje Muska związane z wprowadzeniem na rynek swojego smarfona nie dziwią: Tesla jest innowatorem technologicznym, który jest blisko związany ze SpaceX, dziś jedną z najbardziej zaawansowanych firm kosmicznych. Tymczasem żaden z wiodących producentów telefonów nie posiada funkcji łączności satelitarnej. Model Pi nie będzie pierwszym telefonem satelitarnym – takie już istnieją (Thuraya i Iridium).

Plotki na temat Modelu Pi krążą również w chińskich mediach technologicznych. Chińskie wydanie MyDrivers napisał, że telefon Muska „będzie prawdziwą rewolucją”. Data premiery Modelu Pi jest ściśle strzeżoną tajemnicą.