W rozmowie z DGP podczas drugiej edycji Competitiveness & Security Business Summit, flagowego wydarzenia organizowanego w Brukseli przez Business & Science Poland, polski minister podkreśla, że bezwarunkowym priorytetem pozostaje obniżenie zawyżonych kosztów energii, od których zależy bezpośrednio „być albo nie być” europejskiego przemysłu na rynkach światowych. Wymaga to pilnych i konkretnych decyzji politycznych na najwyższym szczeblu.

Local content i Made in Europe - natychmiast

Jednak tania energia to nie wszystko. Ekspert podkreśla, że Europa musi natychmiast wyzbyć się naiwności na arenie międzynarodowej. Podczas gdy inne potęgi gospodarcze, tzw. państwa trzecie, bez skrupułów promują własnych wytwórców i chronią swoje rynki przy użyciu mechanizmów „local content”, Unia pozostawała w tyle.

Aby przywrócić globalną konkurencyjność unijnych fabryk, konieczne jest wdrożenie strategii „Made in Europe”. Oznacza to między innymi faworyzowanie lokalnych i europejskich producentów w wielkich przetargach dotyczących zamówień publicznych oraz w polityce przydzielania bezpośredniej pomocy publicznej.

