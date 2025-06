Atrakcyjna pożyczka na udział w odbudowie Ukrainy

- Od miesiąca w Polsce dostępna jest tzw. pożyczka na udział w odbudowie Ukrainy. Środki te zostały przekazane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej do Banku Gospodarstwa Krajowego. Chodzi o ok. 250mln zł dla firm zarejestrowanych w Polsce, przeznaczonych na różne działania związane z odbudową - opowiada Dariusz Szymczycha.

Jego zdaniem jest to rozwiązanie korzystne dla przedsiębiorców, bo oprocentowanie wynosi maksymalnie 2 proc. - Dodatkowo KUKE przygotowało nowy, innowacyjny produkt dla firm ubezpieczeniowych zarejestrowanych w Polsce, które będą ubezpieczać firmy transportowe i ich ładunki przewożone do Ukrainy - tłumaczy Szymczycha. - To ogromne wsparcie finansowe. Komisja Europejska uznała to za formę pomocy publicznej, a na asekurację transportu drogowego do Ukrainy przeznaczono aż 1,5 mld euro - dodaje wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, która zorganizowała w Świnoujściu 17. edycję BBF.

Polskie firmy muszą wejść głębiej do Ukrainy

Polscy przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z pożyczek, jeśli współpracują z partnerami po stronie ukraińskiej. - Jeśli ktoś szuka odpowiedniego i rzetelnego partnera, to Izba może mu w tym pomóc. Mamy dwa biura w Kijowie i w Warszawie, a także przedstawicielstwa w różnych miastach Polski i Ukrainy. Naszymi firmami członkowskimi jest obecnie ponad 600 podmiotów z obu państw - tłumaczy.

Według Szymczychy Polska stanie się hubem odbudowy Ukrainy. - To tutaj będą kupowane towary, stąd będą one wysyłane, tutaj powstaną centra magazynowe. Ale trzeba zrobić kolejny krok — wejść głębiej do Ukrainy i tam stworzyć własne przyczółki transportowe i magazynowe. Polski prywatny biznes już to robi. Potrzebuje jednak nieco więcej środków finansowych i — co równie ważne — przychylności ukraińskiego regulatora, ponieważ zdarzają się tam elementy polityki protekcjonistycznej -podkreśla.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania całej rozmowy.