O roli CISO

Jak w erze AI i rosnącej presji regulacyjnej zmienia się rola Chief Information Security Officera czyli CISO? Czy staje się on dziś bardziej strategicznym partnerem dla zarządu, który musi rozumieć biznes, a nie tylko technologię? Jakie kompetencje stają się dla niego kluczowe?

- Wielu ludzi kojarzy cyberbezpieczeństwo z technologią, a tymczasem kluczową rolę w tym obszarze odgrywają ludzie o odpowiednich kompetencjach, twardych i miękkich. Rola CISO zmieniła się diametralnie – kiedy tacy specjaliści byli postrzegani jako strażnicy cyfrowych zasobów firm, a dziś są to osoby, które stają się członkami zarządu i muszą się sprawnie poruszać zarówno w świecie technologii, jak i prowadzonego biznesu. Są przy tym w firmach prawdziwymi liderami zmian, projektującymi i wcielającymi w życie strategie transformacji cyfrowej. Ich rola rośnie nie tylko dlatego, że biznes coraz głębiej zanurza się w cyfrowym świecie, ale też z uwagi na wiele wchodzących w życie regulacji, które firmy muszą umieć wdrożyć – opisuje Marietta Gieroń. Podkreśla, że podczas CYBERSEC EXPO & FORUM 2025 wiele paneli poświęconych było właśnie regulacjom, bo przedsiębiorcy potrzebują bardzo praktycznych porad, jak skutecznie sprostać nowym wyzwaniom i obowiązkom. Podczas wydarzenia w krakowskiej Tauron Arenie mogli korzystać z wiedzy i doświadczenia topowych ekspertów z różnych obszarów cyberbezpieczeństwa.

O kulturze cyberświadomości

Przewodnicząca Rady Programowej CYBERSEC zwróciła uwagę na konieczność budowania kultury cyberświadomości – zarówno na poziomie każdej organizacji, jak i w całym ekosystemie biznesowym. – W moim przemówieniu na otwarciu CYBERSEC mówiłam, że to nie jest konferencja, tylko platforma współodpowiedzialności, twórczej rozmowy i współpracy między sektorem publicznym i prywatnym oraz nauką. Pokłosiem poprzedniej edycji naszego wydarzenia było nawiązanie partnerstwa z Ministerstwem Cyfryzacji, które zaowocowało spotkaniami eksperckich grup roboczych i wypracowaniem pod koniec roku rekomendacji dla Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej w obszarze szeroko pojętego cyberbezpieczeństwa. CYBERSEC właśnie służy do nawiązywania i wzmacniania relacji, tworzenia sojuszy mogących wspólnie rozwiązywać problem , ale też razem startować w projektach, grantach, pozyskiwać środki na rozwój – wyjaśnia Marietta Gieroń.

O roli Polski w budowaniu bezpiecznej Europy

Podkreśla, że Polska objęła prezydencję w Radzie UE w momencie rozstrzyganie wielu kwestii dotyczących cyfrowej przyszłości całej Europy. - W obszarze cyberbezpieczeństwa Polska ma duży wkład w stanowisko i działania Europy, mamy super specjalistów, super ekspertów. Oni wszyscy wskazują jednoznacznie – także podczas naszego wydarzenia - że my jako Europa powinniśmy współdziałać. Rozmawialiśmy o tym szczerze na scenie i w kuluarach. Wniosek jest taki, że ze względu na odmienność kultur, tradycji, regulacji w tym obszarze, tempo wdrażania przepisów, nie jesteśmy w stanie odpowiednio szybko wypracować w pełni skutecznych rozwiązań, które w jednym momencie moglibyśmy wcielić w życie we wszystkich państwach UE na raz. Padła propozycja, by kraje zbliżone kulturowo, o podobnych doświadczeniach, wypracowały i wcieliły w życie pewne rozwiązania, zarazem proponując je innym, by kolejne państwa do nich dołączały. Zdecydowanie od czegoś trzeba zacząć – relacjonuje Przewodnicząca Rady Programowej CYBERSEC. Podkreśla, że nie po to od 20 edycji jest organizowane to wydarzenie, żeby wszyscy się ze wszystkimi w pełni zgadzali.

- Chodzi o to, byśmy w twórczej dyskusji potrafili razem projektować bezpieczną przyszłość Europy – kwituje Marietta Gieroń.

Gorąco zachęcamy do obejrzenia i wysłuchania całej rozmowy przeprowadzonej przez Zbigniewa Bartusia podczas CYBERSEC EXPO & FORUM 2025.