Inżynier powszechnie uznawany za twórcę Ethereum, najczęściej używanego na świecie blockchaina, poddał w wątpliwość plan dyrektora generalnego Square Inc. i szefa Twittera Jacka Dorsey’a, by stworzyć nowy biznes skupiony na zdecentralizowanych usługach finansowych przy wykorzystaniu Bitcoina. Vitalik Buterin powiedział w wywiadzie w Bloomberg Television, że największa kryptowaluta nie ma tak naprawdę wymaganej do tego funkcjonalności.

Z kolei pomysł Zuckerberga, by przekształcić Facebooka w „firmę metaverse”, również spotkał się ze sceptycyzmem ze strony potentata kryptowalutowego – podaje Bloomberg. „Metaverse” odnosi się do wizji wirtualnego świata, w którym ludzie mają awatary i wchodzą w interakcje z aktywami cyfrowymi, a nawet materialnymi obiektami za pośrednictwem rzeczywistości rozszerzonej.

Zuckerberg najwidoczniej próbuje przewidzieć następną fazę Internetu, „zanim reszta świata pójdzie w innym kierunku, a Facebook pozostanie na zakurzonej półce” – skomentował Buterin. Przypomniał, że Zuckerberg był również zaangażowany w szeroko komentowany, wspierany przez Facebooka projekt kryptowalutowy Libra – aktualnie o nazwie Diem.

Buterin odniósł się do „ogromnej nieufności” wobec Facebooka. Według niego budowanie własnej platformy może okazać się niefortunne i zalecił zamiast tego Zuckerbergowi budować na istniejącym już blockchainie. Blockchain i kryptowaluty prężnie rozwijają się w ciągu ostatniej dekady. Firmy o ugruntowanej pozycji, od Facebooka i Twittera po JPMorgan Chase & Co. i Goldman Sachs, pracują nad sposobami włączenia blockchaina do swoich istniejących biznesów. Jednak w tej przestrzeni pojawiło się wiele młodych, które wykazują większy potencjał do wprowadzenia zmian.

Buterin twierdzi, że technologia blockchain stanowi poważne zagrożenie dla Facebooka, Twittera i innych sieci społecznościowych. Według niego wkrótce możemy zobaczyć, jak firmy o ugruntowanej pozycji przegrywają z nowicjuszami.