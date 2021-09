Według Brunona Bartkiewicza, prezesa ING Banku Śląskiego, Unia postawiła sobie jasny cel. – UE chce być liderem w zakresie ESG, a w założeniach regulacyjnych ma to być rewolucja. Zmuszanie do raportowania i ujawniania informacji to jednak początek drogi i kolosalna praca do wykonania. Konsultantom i prawnikom na pewno pracy nie zabraknie – ocenił. Bartkiewicz podkreślił też, że standardy ESG pociągają za sobą długofalowe skutki, takie jak brak finansowania, postawienie sobie targetów co do składu portfeli i ich realizacja. – Pełna transparentność dla wszystkich zarządzających aktywami, finansującymi, rynku kapitałowego, konsumentów i odbiorców sprawi, że będziemy się wzajemnie na siebie szczuć. Celem Unii jest likwidacja emisji CO2 i każdego, kto się do tego przyczynia, urzędnicy chcą stopniowo pacyfikować. To nie są całkowicie złe regulacje, ale jesteśmy mało przygotowani do ich wdrożenia. Banki są jednak tylko pośrednikiem i tak jak prawnicy zawsze się wyżywią. Naszą troską są klienci, którzy będą musieli się przepoczwarzyć w piekielnie szybkim tempie. Nie do końca wszyscy mają tego świadomość – stwierdził prezes ING Banku Śląskiego. – Nie wiedzą, jakiego typu raportowania będziemy wymagać. Mają jednak świadomość rosnących cen i wiedzą, że muszą działać, żeby nie stracić – stwierdziła Magdalena Zmitrowicz.