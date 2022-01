Osoby fizyczne wykonujące działalność polityczną

W resorcie finansów trwają prace nad zmianą sposobu opodatkowania parlamentarzystów – dowiedziało się nieoficjalnie Radio ZET. Rozważane jest m.in. wydanie interpretacji, że posłowie i senatorowie to osoby fizyczne wykonujące działalność polityczną.

Do informacji Radia ZET odniósł się rzecznik rządu Piotr Muller. "Nie będzie żadnych specjalnych, dodatkowych korzyści dla parlamentarzystów. MF pracuje nad przepisami, o których niedawno informowaliśmy na konferencji" - napisał na Twitterze.

Zarobki posłów i senatorów

Takie rozwiązanie miałoby ograniczyć straty parlamentarzystów związane z Polskim Ładem. Zarobki posłów i senatorów po podwyżkach to dziś 12 827 zł miesięcznie, nie licząc diety. To o 27 zł więcej niż wynoszą górne widełki, mające gwarantować brak strat związanych z Polskim Ładem. Razem z dietą poselską zarobki polityków rosną do 15 332 zł.

Posłowie w myśl obecnych przepisów nie są pracownikami, dlatego nie przysługuje im żadna ulga. Jak podaje Radio ZET, w styczniu parlamentarzyści otrzymali wynagrodzenie niższe o ok. 1400 zł.