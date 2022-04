Na koniec lutego 314 tys. 352 przedsiębiorstwa miały 37,74 mld zł przeterminowanych zobowiązań w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i bazie informacji kredytowych BIK.

Zaległości firm wobec banków i dostawców wzrosły w ciągu pierwszych dwóch miesięcy tego roku o ponad 419 mln zł (1,1 proc.), przybyło też 2 tys. 785 niesolidnych dłużników. W ocenie BIG w porównaniu z początkiem zeszłego roku dynamika zmian wyhamowała.

Według danych zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i bazie informacji kredytowych BIK w ciągu pierwszych dwóch miesięcy 2022 roku w największym stopniu, za sprawą długów pośredników finansowych, wzrosły przeterminowane i nieopłacone zobowiązania sektora działalność finansowa i ubezpieczeniowa (o 26 proc., 150 mln zł). Znacząco ponad średnią wzrosły też zobowiązania pozostałej działalności usługowej (2,5 proc., 8,5 mln zł).

"Głównie dołożyły się do tego zakłady fryzjersko-kosmetyczne i zakłady pogrzebowe oraz usługi związane z poprawą kondycji fizycznej. Szczególnie martwiące są kłopoty oferujących usługi beauty i fitness, bo w sumie obostrzenia pandemiczne już ich nie dotyczą, a widać, że sytuacja do końca nie wróciła do normy" - wyjaśnił PAP prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak.

Dodał, że bardziej zauważalny na tle innych sektorów wzrost zaległości odnotowała też informacja i komunikacja (2,1 proc., 11 mln zł). "I tu zaskoczenie, bo w płatnościach zawiodły, w tym sektorze przede wszystkim podmioty zajmujące się oprogramowaniem oraz doradztwem IT, które z pewnością obecnie na brak klientów nie narzekają" - ocenił.

Dane Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i bazy informacji kredytowych BIK pokazują też, że z początkiem roku słabiej wypadły transport i gospodarka magazynowa (1,9 proc., 41 mln zł), gdzie zaległości podbił głównie transport drogowy. Nie najlepiej w 2022 weszły też rolnictwo (1,8 proc., 10,5 mln zł) oraz kultura, rozrywka i rekreacja (1,7 proc., 2,9 mln zł). W ostatnim przypadku widać, że trudności mają firmy przygotowujące przedstawienia oraz prowadzące obiekty sportowe.

W największych, kluczowych sektorach gospodarki, przemyśle, handlu i budownictwie zmiany były bardzo nieznaczne.